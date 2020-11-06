https://ria.ru/20201106/narkotiki-1583348106.html

Онлайн-конференция психиатра-нарколога Татьяны Клименко

Онлайн-конференция психиатра-нарколога Татьяны Клименко

10 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатра-нарколога Татьяны КЛИМЕНКО.

2020-11-06T12:37

2020-11-06T12:37

2020-11-06T12:37

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Задать вопрос11 ноября отмечается 30-летие вступления в силу Международной конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Какие меры должно предпринять государство для снижения наркопотребления среди детей и подростков? В чем состоит ответственность школы и родителей? Как очистить улицы от рекламы наркотиков? Что надо сделать, чтобы наркотики стали недоступны?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы