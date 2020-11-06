Онлайн-конференция психиатра-нарколога Татьяны Клименко
10 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатра-нарколога Татьяны КЛИМЕНКО.
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11 ноября отмечается 30-летие вступления в силу Международной конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Какие меры должно предпринять государство для снижения наркопотребления среди детей и подростков? В чем состоит ответственность школы и родителей? Как очистить улицы от рекламы наркотиков? Что надо сделать, чтобы наркотики стали недоступны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
11 ноября отмечается 30-летие вступления в силу Международной конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Какие меры должно предпринять государство для снижения наркопотребления среди детей и подростков? В чем состоит ответственность школы и родителей? Как очистить улицы от рекламы наркотиков? Что надо сделать, чтобы наркотики стали недоступны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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