Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html
В Киеве задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом
В Киеве задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом
Киевские правоохранители задержали мужчину, который на станции метро "Славутич" в украинской столице набросился на них с ножом и газовым баллончиком, а также... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:46
2020-11-06T17:46
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575315766_0:308:3092:2047_1400x0_80_0_0_6c21b7f94283ac74443602706abc6be3.jpg
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Киевские правоохранители задержали мужчину, который на станции метро "Славутич" в украинской столице набросился на них с ножом и газовым баллончиком, а также угрожал пассажирам, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева."Инцидент произошел на платформе станции киевского метрополитена "Славутич". Установлено, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем сотрудник полиции сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мер, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо сотруднику полиции. После чего складным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.Один из пассажиров решил помочь правоохранителям и, "чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя", сделал предупредительный выстрел из своего травматического пистолета в сторону путей. "После этого правонарушителя удалось задержать", - добавили в прокуратуре.В результате происшествия один из полицейских получил ожоги глаз.
https://ria.ru/20201106/strelba-1583380324.html
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575315766_363:0:3092:2047_1400x0_80_0_0_6019a28e03522b7025601d79450c9701.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, в мире

В Киеве задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом

17:46 06.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Киевские правоохранители задержали мужчину, который на станции метро "Славутич" в украинской столице набросился на них с ножом и газовым баллончиком, а также угрожал пассажирам, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
"Инцидент произошел на платформе станции киевского метрополитена "Славутич". Установлено, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем сотрудник полиции сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мер, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо сотруднику полиции. После чего складным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Один из пассажиров решил помочь правоохранителям и, "чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя", сделал предупредительный выстрел из своего травматического пистолета в сторону путей. "После этого правонарушителя удалось задержать", - добавили в прокуратуре.
В результате происшествия один из полицейских получил ожоги глаз.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
15:04
В Висконсине мужчина открыл огонь по полицейским
 
КиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния