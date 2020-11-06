https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html

В Киеве задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом

В Киеве задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом

Киевские правоохранители задержали мужчину, который на станции метро "Славутич" в украинской столице набросился на них с ножом и газовым баллончиком, а также... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:46

2020-11-06T17:46

2020-11-06T17:46

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Киевские правоохранители задержали мужчину, который на станции метро "Славутич" в украинской столице набросился на них с ножом и газовым баллончиком, а также угрожал пассажирам, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева."Инцидент произошел на платформе станции киевского метрополитена "Славутич". Установлено, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем сотрудник полиции сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мер, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо сотруднику полиции. После чего складным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.Один из пассажиров решил помочь правоохранителям и, "чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя", сделал предупредительный выстрел из своего травматического пистолета в сторону путей. "После этого правонарушителя удалось задержать", - добавили в прокуратуре.В результате происшествия один из полицейских получил ожоги глаз.

https://ria.ru/20201106/strelba-1583380324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, в мире