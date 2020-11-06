https://ria.ru/20201106/moskva-1583468741.html
Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
Система QR-кодов в Москве работает без сбоев, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:37
2020-11-06T22:37
2020-11-06T22:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве работает без сбоев, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Все работает нормально, сбоев нет, но если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает какие-то недостатки. Но глобальных проблем мы не видим", - сказал Данчиков в эфире "Россия 24", отвечая на вопрос о работе системы чек-инов.С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.Работа системы продлена на месяц. По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений, среди них добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество