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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/minsk-1583348147.html
Минск отверг выводы и рекомендации доклада ОБСЕ по Белоруссии
Минск отверг выводы и рекомендации доклада ОБСЕ по Белоруссии
Доклад "московского механизма" ОБСЕ по Белоруссии не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:37
2020-11-06T12:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Доклад "московского механизма" ОБСЕ по Белоруссии не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации, говорится в комментарии представительства республики при организации.В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".Там отмечается, что "по этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями".В комментарии подчеркивается, что правительство Белоруссии в связи с докладом "в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ". "Мы призываем провести ревизию использования "московского механизма" как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению", - отмечается в комментарии.Делегация Белоруссии заявляет, что правительство "категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повод для запуска этого механизма". Там отметили, что власти доводили подробную информацию о ситуации. "Вместе с тем страны-инициаторы, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога в рамках ОБСЕ, запустили наиболее жёсткий и конфронтационный вариант применения "московского механизма", который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон", - констатировали в представительстве.В представительстве республики добавили, что конструктивной, доверительной связи с белорусскими официальными властями у государств-инициаторов "московского механизма" сегодня нет. "И, судя по выбору методов влияния на позицию белорусских властей, которые в большинстве случаев носят санкционно-наказующий характер, они вряд ли всерьёз стремятся к построению такого взаимодействия с властями в Беларуси на равноправной и взаимоуважительной основе", - говорится в комментарии.Кроме того, отмечается, что власти Белоруссии ощущают угрозу серьёзного вмешательства извне во внутренние дела и вынуждены идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране стабильности и обеспечению национальной безопасности. В комментарии не исключили возможность ошибок на этом пути, но подчеркнули, что поиск "золотой середины" – исключительное право и ответственность власти каждого суверенного государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минск отверг выводы и рекомендации доклада ОБСЕ по Белоруссии

12:37 06.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Доклад "московского механизма" ОБСЕ по Белоруссии не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации, говорится в комментарии представительства республики при организации.
В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".

"Что касается представленного доклада, правительство Беларуси считает, что его содержание, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвёржденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Там отмечается, что "по этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями".
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В комментарии подчеркивается, что правительство Белоруссии в связи с докладом "в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ". "Мы призываем провести ревизию использования "московского механизма" как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению", - отмечается в комментарии.
Делегация Белоруссии заявляет, что правительство "категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повод для запуска этого механизма". Там отметили, что власти доводили подробную информацию о ситуации. "Вместе с тем страны-инициаторы, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога в рамках ОБСЕ, запустили наиболее жёсткий и конфронтационный вариант применения "московского механизма", который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон", - констатировали в представительстве.
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В представительстве республики добавили, что конструктивной, доверительной связи с белорусскими официальными властями у государств-инициаторов "московского механизма" сегодня нет. "И, судя по выбору методов влияния на позицию белорусских властей, которые в большинстве случаев носят санкционно-наказующий характер, они вряд ли всерьёз стремятся к построению такого взаимодействия с властями в Беларуси на равноправной и взаимоуважительной основе", - говорится в комментарии.
Кроме того, отмечается, что власти Белоруссии ощущают угрозу серьёзного вмешательства извне во внутренние дела и вынуждены идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране стабильности и обеспечению национальной безопасности. В комментарии не исключили возможность ошибок на этом пути, но подчеркнули, что поиск "золотой середины" – исключительное право и ответственность власти каждого суверенного государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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