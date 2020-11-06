https://ria.ru/20201106/minsk-1583348147.html

Минск отверг выводы и рекомендации доклада ОБСЕ по Белоруссии

Минск отверг выводы и рекомендации доклада ОБСЕ по Белоруссии

Доклад "московского механизма" ОБСЕ по Белоруссии не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:37

2020-11-06T12:37

2020-11-06T12:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

обсе

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:147:3154:1921_1400x0_80_0_0_c252a9aca9062b9f90197a63cfff99ed.jpg

МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Доклад "московского механизма" ОБСЕ по Белоруссии не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации, говорится в комментарии представительства республики при организации.В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".Там отмечается, что "по этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями".В комментарии подчеркивается, что правительство Белоруссии в связи с докладом "в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ". "Мы призываем провести ревизию использования "московского механизма" как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению", - отмечается в комментарии.Делегация Белоруссии заявляет, что правительство "категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повод для запуска этого механизма". Там отметили, что власти доводили подробную информацию о ситуации. "Вместе с тем страны-инициаторы, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога в рамках ОБСЕ, запустили наиболее жёсткий и конфронтационный вариант применения "московского механизма", который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон", - констатировали в представительстве.В представительстве республики добавили, что конструктивной, доверительной связи с белорусскими официальными властями у государств-инициаторов "московского механизма" сегодня нет. "И, судя по выбору методов влияния на позицию белорусских властей, которые в большинстве случаев носят санкционно-наказующий характер, они вряд ли всерьёз стремятся к построению такого взаимодействия с властями в Беларуси на равноправной и взаимоуважительной основе", - говорится в комментарии.Кроме того, отмечается, что власти Белоруссии ощущают угрозу серьёзного вмешательства извне во внутренние дела и вынуждены идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране стабильности и обеспечению национальной безопасности. В комментарии не исключили возможность ошибок на этом пути, но подчеркнули, что поиск "золотой середины" – исключительное право и ответственность власти каждого суверенного государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html

https://ria.ru/20201106/destabilizatsiya-1583319726.html

https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583148874.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, белоруссия, в мире