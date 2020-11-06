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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583359865.html
Лукашенко заявил, что белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"
Лукашенко заявил, что белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики "увидели лицо майдана во всей красе", сделали выводы и требуют от властей навести... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:31
2020-11-06T13:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики "увидели лицо майдана во всей красе", сделали выводы и требуют от властей навести порядок.Он подчеркнул, что "перемены - это серьезная ломка". "Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная", - констатировал белорусский президент.Глава государства подчеркнул, что завершить строительство четырех станций новой линии удалось даже несмотря на трудности, возникавшие в этом году. "И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал президент, обращаясь к представителям трудовых коллективов Минского метрополитена и "Минскметростроя".Он заявил, что "сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро - показатель нашей социальной и политической устойчивости". "В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"

13:31 06.11.2020 (обновлено: 13:32 06.11.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
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МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики "увидели лицо майдана во всей красе", сделали выводы и требуют от властей навести порядок.

"Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать", - сказал Лукашенко в пятницу во время церемонии открытия третьей линии минского метрополитена. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь .

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Он подчеркнул, что "перемены - это серьезная ломка". "Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная", - констатировал белорусский президент.
Глава государства подчеркнул, что завершить строительство четырех станций новой линии удалось даже несмотря на трудности, возникавшие в этом году. "И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал президент, обращаясь к представителям трудовых коллективов Минского метрополитена и "Минскметростроя".
Он заявил, что "сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро - показатель нашей социальной и политической устойчивости". "В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают", - сказал Лукашенко.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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