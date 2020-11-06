https://ria.ru/20201106/lenin-1583342583.html

Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина

Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина

Исторический музей запускает в субботу онлайн-проект, посвященный Музею Ленина, на сайте представлено около 500 экспонатов, и коллекция будет пополнятся,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:01

2020-11-06T13:01

2020-11-06T13:01

культура

новости культуры

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владимир ленин (владимир ульянов)

исторический музей

москва

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исторический музей запускает в субботу онлайн-проект, посвященный Музею Ленина, на сайте представлено около 500 экспонатов, и коллекция будет пополнятся, сообщила пресс-служба ГИМ в пятницу.По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, после закрытия Музея Ленина в 1993 году вся его коллекция полностью сохранилась и перешла в фонды ГИМ."Мы периодически устраиваем тематические выставки, но пока не можем представить советский период в постоянной экспозиции. <...> Ресурс, который мы планируем развивать, позволит всем желающим познакомиться с этой коллекцией. Кроме того, ряд интереснейших материалов предоставили наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Ряд архивных документов, ранее не публиковавшихся, можно увидеть на новом интернет-ресурсе", - приводит слова директора ГИМ пресс-служба.Среди экспонатов – документы, рассказывающие о вовлеченности Ленина в решение спорных финансовых вопросов большевистской партии, телеграммы, записки, распорядительные резолюции главы Совета труда и обороны периода гражданской войны, личная переписка Ленина. Самый ранний из найденных ленинских документов – письмо "тотемами" двенадцатилетнего Володи Ульянова своему другу Боре Фармаковскому, также представлен на сайте проекта.Как сообщила пресс-служба, в настоящее время на сайте проекта опубликовано около 500 предметов, но виртуальная коллекция будет регулярно пополняться новыми материалами. Здесь же будут собраны актуальные комментарии ведущих российских историков относительно ключевых событий в России начала ХХ века; тематические видеосюжеты и фильмы.Музей Ленина был открыт в 1936 году в Москве на площади Революции. С 1993 года коллекции музея переданы Государственному историческому музею.

https://ria.ru/20200709/1574106863.html

https://ria.ru/20201014/viktorina-1579446539.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, владимир ленин (владимир ульянов), исторический музей, москва