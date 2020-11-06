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https://ria.ru/20201106/lenin-1583342583.html
Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина
Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина
Исторический музей запускает в субботу онлайн-проект, посвященный Музею Ленина, на сайте представлено около 500 экспонатов, и коллекция будет пополнятся,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:01
2020-11-06T13:01
культура
новости культуры
музеи
владимир ленин (владимир ульянов)
исторический музей
москва
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исторический музей запускает в субботу онлайн-проект, посвященный Музею Ленина, на сайте представлено около 500 экспонатов, и коллекция будет пополнятся, сообщила пресс-служба ГИМ в пятницу.По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, после закрытия Музея Ленина в 1993 году вся его коллекция полностью сохранилась и перешла в фонды ГИМ."Мы периодически устраиваем тематические выставки, но пока не можем представить советский период в постоянной экспозиции. &lt;...&gt; Ресурс, который мы планируем развивать, позволит всем желающим познакомиться с этой коллекцией. Кроме того, ряд интереснейших материалов предоставили наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Ряд архивных документов, ранее не публиковавшихся, можно увидеть на новом интернет-ресурсе", - приводит слова директора ГИМ пресс-служба.Среди экспонатов – документы, рассказывающие о вовлеченности Ленина в решение спорных финансовых вопросов большевистской партии, телеграммы, записки, распорядительные резолюции главы Совета труда и обороны периода гражданской войны, личная переписка Ленина. Самый ранний из найденных ленинских документов – письмо "тотемами" двенадцатилетнего Володи Ульянова своему другу Боре Фармаковскому, также представлен на сайте проекта.Как сообщила пресс-служба, в настоящее время на сайте проекта опубликовано около 500 предметов, но виртуальная коллекция будет регулярно пополняться новыми материалами. Здесь же будут собраны актуальные комментарии ведущих российских историков относительно ключевых событий в России начала ХХ века; тематические видеосюжеты и фильмы.Музей Ленина был открыт в 1936 году в Москве на площади Революции. С 1993 года коллекции музея переданы Государственному историческому музею.
https://ria.ru/20200709/1574106863.html
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новости культуры, музеи, владимир ленин (владимир ульянов), исторический музей, москва

Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина

13:01 06.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяПлакат "Ленин великий нам путь озарил".1955 г. Неизвестный художник. Издательство ИЗОГИЗ. Государственный исторический музей. Фонд музея В.И.Ленина.
Плакат Ленин великий нам путь озарил.1955 г. Неизвестный художник. Издательство ИЗОГИЗ. Государственный исторический музей. Фонд музея В.И.Ленина. - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исторический музей запускает в субботу онлайн-проект, посвященный Музею Ленина, на сайте представлено около 500 экспонатов, и коллекция будет пополнятся, сообщила пресс-служба ГИМ в пятницу.
"Фонды Музея В.И. Ленина хранят коллекции художественной Ленинианы, фотографии, плаката, документов, мемориальных предметов – всего около 100 тысяч предметов. Самые ценные из них будут представлены в онлайн-формате", – говорится в сообщении.
По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, после закрытия Музея Ленина в 1993 году вся его коллекция полностью сохранилась и перешла в фонды ГИМ.
"Мы периодически устраиваем тематические выставки, но пока не можем представить советский период в постоянной экспозиции. <...> Ресурс, который мы планируем развивать, позволит всем желающим познакомиться с этой коллекцией. Кроме того, ряд интереснейших материалов предоставили наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Ряд архивных документов, ранее не публиковавшихся, можно увидеть на новом интернет-ресурсе", - приводит слова директора ГИМ пресс-служба.
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Среди экспонатов – документы, рассказывающие о вовлеченности Ленина в решение спорных финансовых вопросов большевистской партии, телеграммы, записки, распорядительные резолюции главы Совета труда и обороны периода гражданской войны, личная переписка Ленина. Самый ранний из найденных ленинских документов – письмо "тотемами" двенадцатилетнего Володи Ульянова своему другу Боре Фармаковскому, также представлен на сайте проекта.
Как сообщила пресс-служба, в настоящее время на сайте проекта опубликовано около 500 предметов, но виртуальная коллекция будет регулярно пополняться новыми материалами. Здесь же будут собраны актуальные комментарии ведущих российских историков относительно ключевых событий в России начала ХХ века; тематические видеосюжеты и фильмы.
Музей Ленина был открыт в 1936 году в Москве на площади Революции. С 1993 года коллекции музея переданы Государственному историческому музею.
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