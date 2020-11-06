Мейн-кун — все, что нужно знать о породе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы мейн-кун на выставке "Кэтсбург" в Москве
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мейн-кун – порода американских кошек, которые первоначально проживали на фермах. Какие условия создать, чтобы питомец хорошо себя чувствовал в городской квартире, рассказывает РИА Новости.
История происхождения породы
С происхождением этой породы из американского штата Мэн связано несколько легенд. То ли это гибрид полудикой кошки и енота (отсюда название: maine-coon - "мэнский енот"). То ли она получилась от скрещивания кошки и рыси. Есть также версия, что мeйн-куны — потомки нескольких домашних кошек, которых королева Мария-Антуанетта в конце XVIII века, во время революции, отправила в Мэн, планируя совершить побег из Франции.
Сейчас принято считать, что это аборигенная американская порода. То есть такая, которая возникла под влиянием природно-климатических факторов. Достаточно суровые условия штата Мэн, находящегося на северо-западе США, способствовали появлению в результате естественного отбора крупных мускулистых кошек с густой шерстью. Впервые в документах порода упоминается в середине XIX века. Считается, что в России мейн-куны появились в 1989 году. Широкая популярность к ним пришла лет десять назад. Мейн-кун признан самой популярной породой кошек среди россиян в 2019 году.
Внешность мейн-кунов
Породу легко узнать по крупным габаритам, "квадратной" морде, кисточкам на ушах и пышному хвосту. Шерсть более короткая на голове и плечах, длинная на спине, животе и задних лапах.
1 марта 2012, 09:55РИА НаукаРоссияне предпочитают самых крупных кошек мейн кун всем другим породамКошки породы мейн кун стали сейчас самой популярной в России породой домашних кошек, сменив недавних фаворитов россиян - британцев, сообщила РИА Новости президент одного из ведущих российских фелинологических клубов Светлана Панарина в преддверии Дня кошек, который отмечается 1 марта.
Размеры
Это самая крупная порода среди домашних кошек. Как правило, средний вес кота мейн-куна - от 7,5 кг до 10,5 кг, но кастраты могут достигать 14,5 кг. Средняя высота в холке составляет 40 см, длина — около 100 см.
Окрас
Сейчас стандарты породы допускают практически все окрасы, за редким исключением, в числе которых шоколад и колорпойнт. Из классических расцветок — мрамор, пятно, солидные окрасы (сплошные, не имеющие видимого рисунка) — белый, черный, красный (рыжий).
Характер
При "звериной" внешности у представителей этой породы добрый нрав, спокойный, уравновешенный и неагрессивный. Владельцы отмечают такие черты мэйн-кунов как чувство такта, сдержанность, самостоятельность и независимость, активность и подвижность. При этом эти коты по-собачьи преданы хозяину, любят все делать вместе с человеком.
По отношению к хозяевам мейн-куны чутки и деликатны, однако не терпят фамильярности от посторонних. Голос чаще всего мягкий, нежный. Некоторые мейн-куны любят плескаться в воде.
А есть и такие, которые не прочь погулять по улице на шлейке.
Условия содержания питомца
Цена породистого котенка обычно варьируется в пределах 35-70 тысяч рублей.
"Безусловно, можно сделать жизнь мейн-куна комфортной даже в небольшой квартире, - рассказала РИА Новости Наталья Савина, заводчик кошек породы мейн-кун, владелец питомника “Coon’s House”. - Сейчас мейн-куны уже не те хищники, которыми они были когда-то, а просто компаньоны. Для кота этой породы важен не столько размер квартиры, сколько присутствие человека дома. Чтобы животному было комфортно, нужно обеспечить ему "личное пространство" - место, где он мог бы изолироваться, если от вас устанет, или к вам пришли гости. Нужно поставить ему какой-то домик, в идеале должны - полочки, где можно лежать, достаточно высоко. Только нужно организовать это все таким образом, чтобы было удобно спускаться с подниматься и не было необходимости прыгать с большой высоты. Потому что опорно-двигательный аппарат для такой большой кошки у мейн-куна достаточно слабый".
Мейн-кун — полудлинношерстная порода. Регулярно нужно вычесывать только в период линьки, в остальное время достаточно одного раз в неделю.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотята породы мейн-кун на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Котята породы мейн-кун на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Правильное питание — залог здоровья кошки. Если кормить дешевыми кормами, то сэкономленные деньги придется отдать ветеринару, чтобы восстановить желудочно-кишечный тракт, подчеркивает Наталья Савина.
"Когда берете котенка, смотрите, чем его кормил заводчик и какие дает рекомендации. Чтобы понять, насколько подходит корм. Достаточно посмотреть на качество шерсти вашего питомца. Если она блестящая и шелковистая, как после парикмахерской, ему корм подходит, все замечательно", - отмечает эксперт.
Кошек этой породы можно кормить и натуральными продуктами. Но сбалансировать питание таким образом, чтобы хватало микроэлементов и витаминов, и добиться оптимального соотношения белков и жиров, непросто, говорит Наталья Савина. Следует пристально следить за качеством продуктов и запастись большим количеством времени, так как все время нужно готовить свежее (если за два часа пища не съедена, ее следует выбросить), читать литературу, советоваться с докторами.
Рекомендации по воспитанию и дрессировке
Считается, что по уровню интеллекта и обучаемости мейн-куны — на уровне некоторых пород собак. Среди этих котов есть экземпляры, которые с удовольствием выполняют различные трюки. Можно даже научить ходить на унитаз и смывать за собой. "Если у вас много времени, то мейн-куна можно научить вообще всему. Если вы чего-то хотите добиться, награждайте вкусняшкой - выполнил, получил то, что ему нравится. Обычно кот быстро схватывает чего от него хотят", - отмечает эксперт.
Нужно показывать, что вы в доме хозяин и любое нежелательное поведение пресекать. Чаще всего достаточно слегка повысить голос и выразить свое недовольство.
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Наиболее распространенные болезни
Среди характерных для мейн-кунов недугов упоминаются заболевания суставов ( в том числе дисплазия тазобедренного сустава), болезни сердца, в частности, гипертрофическая кардиомиопатия, поликистоз почек.
Еще одно серьезное заболевание — гингивит. Выбирая котенка, нужно обратить внимание на десны. В период смены зубов, примерно до года, желательно, чистить зубы коту два раза в день. Избежать проблем со здоровьем питомца можно, внимательно отнесясь к выбору котенка и регулярно посещая ветеринара.