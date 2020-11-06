https://ria.ru/20201106/korruptsiya-1583382086.html

Главу принадлежащей Югре УК арестовали по делу о коррупции

Главу принадлежащей Югре УК арестовали по делу о коррупции

Руководителю управляющей компании "Промышленные парки Югры", собственником которой является Ханты-Мансийский автономный округ, предъявили обвинения в получении... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:12

2020-11-06T15:12

2020-11-06T15:12

россия

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тюменская область

нефтеюганский район

ханты-мансийск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Руководителю управляющей компании "Промышленные парки Югры", собственником которой является Ханты-Мансийский автономный округ, предъявили обвинения в получении взятки и превышении полномочий и заключили под стражу, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.Представитель ведомства в середине октября рассказал РИА Новости, что в трех департаментах правительства региона - по управлению госимуществом, промышленности и экономразвития - и в Фонде развития Югры проводятся следственные действия, связанные с продажей имущества, принадлежащего автономному округу. Позже следствие уточнило, что гендиректор акционерного общества "УК "Промышленные парки Югры", собственником которой является округ, в конце 2018 года, превышая свои должностные полномочия, "совершил отчуждение" 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района. По информации СУСК, он продал их предпринимателю по цене, которая была как минимум вдвое ниже стоимости, причинив ущерб региону на сумму более 43 миллионов рублей.В отношении генерального директора общества по материалам управления ФСБ России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, следователи в начале ноября информировали, что в ходе расследования этого дела стало известно о получении руководителем УК 17 миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя за "незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости". Следствие возбудило еще одно уголовное дело.Согласно информации, опубликованной на сайте УК "Промышленные парки Югры", руководителем организации является Андрей Семичев, компания владеет и управляет имущественным комплексом ряда действующих промышленных площадок в Югре и за пределами региона.

https://ria.ru/20200403/1569553803.html

https://ria.ru/20191225/1562845274.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

нефтеюганский район

ханты-мансийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, нефтеюганский район, ханты-мансийск, происшествия