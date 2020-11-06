Главу принадлежащей Югре УК арестовали по делу о коррупции
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Руководителю управляющей компании "Промышленные парки Югры", собственником которой является Ханты-Мансийский автономный округ, предъявили обвинения в получении взятки и превышении полномочий и заключили под стражу, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.
Представитель ведомства в середине октября рассказал РИА Новости, что в трех департаментах правительства региона - по управлению госимуществом, промышленности и экономразвития - и в Фонде развития Югры проводятся следственные действия, связанные с продажей имущества, принадлежащего автономному округу. Позже следствие уточнило, что гендиректор акционерного общества "УК "Промышленные парки Югры", собственником которой является округ, в конце 2018 года, превышая свои должностные полномочия, "совершил отчуждение" 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района. По информации СУСК, он продал их предпринимателю по цене, которая была как минимум вдвое ниже стоимости, причинив ущерб региону на сумму более 43 миллионов рублей.
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В отношении генерального директора общества по материалам управления ФСБ России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, следователи в начале ноября информировали, что в ходе расследования этого дела стало известно о получении руководителем УК 17 миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя за "незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости". Следствие возбудило еще одно уголовное дело.
"Накануне злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений... С учетом тяжести предъявленного обвинения и иных обстоятельств уголовного дела 6 ноября по ходатайству следствия судом ему изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - подчеркнули в СУСК.
Согласно информации, опубликованной на сайте УК "Промышленные парки Югры", руководителем организации является Андрей Семичев, компания владеет и управляет имущественным комплексом ряда действующих промышленных площадок в Югре и за пределами региона.
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