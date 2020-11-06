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Главу принадлежащей Югре УК арестовали по делу о коррупции
Главу принадлежащей Югре УК арестовали по делу о коррупции
Руководителю управляющей компании "Промышленные парки Югры", собственником которой является Ханты-Мансийский автономный округ, предъявили обвинения в получении... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:12
2020-11-06T15:12
россия
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тюменская область
нефтеюганский район
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Руководителю управляющей компании "Промышленные парки Югры", собственником которой является Ханты-Мансийский автономный округ, предъявили обвинения в получении взятки и превышении полномочий и заключили под стражу, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.Представитель ведомства в середине октября рассказал РИА Новости, что в трех департаментах правительства региона - по управлению госимуществом, промышленности и экономразвития - и в Фонде развития Югры проводятся следственные действия, связанные с продажей имущества, принадлежащего автономному округу. Позже следствие уточнило, что гендиректор акционерного общества "УК "Промышленные парки Югры", собственником которой является округ, в конце 2018 года, превышая свои должностные полномочия, "совершил отчуждение" 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района. По информации СУСК, он продал их предпринимателю по цене, которая была как минимум вдвое ниже стоимости, причинив ущерб региону на сумму более 43 миллионов рублей.В отношении генерального директора общества по материалам управления ФСБ России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, следователи в начале ноября информировали, что в ходе расследования этого дела стало известно о получении руководителем УК 17 миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя за "незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости". Следствие возбудило еще одно уголовное дело.Согласно информации, опубликованной на сайте УК "Промышленные парки Югры", руководителем организации является Андрей Семичев, компания владеет и управляет имущественным комплексом ряда действующих промышленных площадок в Югре и за пределами региона.
https://ria.ru/20200403/1569553803.html
https://ria.ru/20191225/1562845274.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
нефтеюганский район
ханты-мансийск
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россия, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, нефтеюганский район, ханты-мансийск, происшествия

Главу принадлежащей Югре УК арестовали по делу о коррупции

15:12 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Руководителю управляющей компании "Промышленные парки Югры", собственником которой является Ханты-Мансийский автономный округ, предъявили обвинения в получении взятки и превышении полномочий и заключили под стражу, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.
Представитель ведомства в середине октября рассказал РИА Новости, что в трех департаментах правительства региона - по управлению госимуществом, промышленности и экономразвития - и в Фонде развития Югры проводятся следственные действия, связанные с продажей имущества, принадлежащего автономному округу. Позже следствие уточнило, что гендиректор акционерного общества "УК "Промышленные парки Югры", собственником которой является округ, в конце 2018 года, превышая свои должностные полномочия, "совершил отчуждение" 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района. По информации СУСК, он продал их предпринимателю по цене, которая была как минимум вдвое ниже стоимости, причинив ущерб региону на сумму более 43 миллионов рублей.
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В отношении генерального директора общества по материалам управления ФСБ России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, следователи в начале ноября информировали, что в ходе расследования этого дела стало известно о получении руководителем УК 17 миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя за "незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости". Следствие возбудило еще одно уголовное дело.

"Накануне злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений... С учетом тяжести предъявленного обвинения и иных обстоятельств уголовного дела 6 ноября по ходатайству следствия судом ему изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - подчеркнули в СУСК.

Согласно информации, опубликованной на сайте УК "Промышленные парки Югры", руководителем организации является Андрей Семичев, компания владеет и управляет имущественным комплексом ряда действующих промышленных площадок в Югре и за пределами региона.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тюменская областьНефтеюганский районХанты-МансийскПроисшествия
 
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