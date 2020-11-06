https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583468201.html
Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Более 60 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, что является очередным рекордным показателем, сообщает санитарное агентство... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:32
2020-11-06T22:32
2020-11-06T22:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Более 60 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, что является очередным рекордным показателем, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Накануне было зарегистрировано более 58 тысяч заразившихся COVID-19.Общее число заболевших с момента начала эпидемии в стране превысило 1,6 миллиона человек. Скончались более 39,8 тысячи человек.За последнюю неделю были госпитализированы почти 20 тысяч пациентов, из них около 3 тысяч поступили в реанимацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире