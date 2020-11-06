https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583468201.html

Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Более 60 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, что является очередным рекордным показателем, сообщает санитарное агентство... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:32

2020-11-06T22:32

2020-11-06T22:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Более 60 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, что является очередным рекордным показателем, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Накануне было зарегистрировано более 58 тысяч заразившихся COVID-19.Общее число заболевших с момента начала эпидемии в стране превысило 1,6 миллиона человек. Скончались более 39,8 тысячи человек.За последнюю неделю были госпитализированы почти 20 тысяч пациентов, из них около 3 тысяч поступили в реанимацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире