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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583466885.html
В мире обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
В мире обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки достигло 581,6 тысячи, что стало рекордным показателем с начала эпидемии, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:16
2020-11-06T22:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки достигло 581,6 тысячи, что стало рекордным показателем с начала эпидемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.По данным организации, за последние 24 часа было выявлено 581 679 новых случаев заражения. Прошлый рекорд был зарегистрирован ВОЗ 31 октября, тогда суточный прирост составил более 557 тысяч.Согласно подсчетам ВОЗ, всего с начала эпидемии в мире было выявлено 48 534 508 случаев заражения, скончались 1 231 017 пациентов с подтверждённым COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, в мире

В мире обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

22:16 06.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник у дверей "Грязной зоны" в ковидном госпитале на базе санатория "Прибой" в Евпатории
Медицинский работник у дверей Грязной зоны в ковидном госпитале на базе санатория Прибой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки достигло 581,6 тысячи, что стало рекордным показателем с начала эпидемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
По данным организации, за последние 24 часа было выявлено 581 679 новых случаев заражения. Прошлый рекорд был зарегистрирован ВОЗ 31 октября, тогда суточный прирост составил более 557 тысяч.
Согласно подсчетам ВОЗ, всего с начала эпидемии в мире было выявлено 48 534 508 случаев заражения, скончались 1 231 017 пациентов с подтверждённым COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
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