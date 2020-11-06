https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583466885.html

В мире обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

В мире обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки достигло 581,6 тысячи, что стало рекордным показателем с начала эпидемии, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:16

2020-11-06T22:16

2020-11-06T22:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки достигло 581,6 тысячи, что стало рекордным показателем с начала эпидемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.По данным организации, за последние 24 часа было выявлено 581 679 новых случаев заражения. Прошлый рекорд был зарегистрирован ВОЗ 31 октября, тогда суточный прирост составил более 557 тысяч.Согласно подсчетам ВОЗ, всего с начала эпидемии в мире было выявлено 48 534 508 случаев заражения, скончались 1 231 017 пациентов с подтверждённым COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, в мире