https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583461593.html

Мурашко заявил, что в больницах находятся 250 тысяч пациентов с COVID-19

Мурашко заявил, что в больницах находятся 250 тысяч пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стационарах в России находятся около 250 тысяч пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:18

2020-11-06T21:18

2020-11-06T21:31

выборы президента сша — 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стационарах в России находятся около 250 тысяч пациентов с коронавирусом."Сегодня порядка 650 тысяч человек (с коронавирусом) находятся на амбулаторном лечении, это практика общемировая. И где-то порядка 250 тысяч человек - это те, которые сегодня находятся на стационарном лечении", - сказал министр в интервью Первому каналу. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество