https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583461593.html
Мурашко заявил, что в больницах находятся 250 тысяч пациентов с COVID-19
Мурашко заявил, что в больницах находятся 250 тысяч пациентов с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стационарах в России находятся около 250 тысяч пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:18
2020-11-06T21:18
2020-11-06T21:31
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стационарах в России находятся около 250 тысяч пациентов с коронавирусом."Сегодня порядка 650 тысяч человек (с коронавирусом) находятся на амбулаторном лечении, это практика общемировая. И где-то порядка 250 тысяч человек - это те, которые сегодня находятся на стационарном лечении", - сказал министр в интервью Первому каналу. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество