https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583458272.html
Попова назвала ситуацию с COVID-19 напряженной
Попова назвала ситуацию с COVID-19 напряженной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России достаточно напряженная, в ряде регионов сложная. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:49
2020-11-06T20:49
2020-11-06T20:53
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России достаточно напряженная, в ряде регионов сложная."На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряженная, в ряде регионов сложная, и темп пока растущий", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1".Попова подчеркнул, что для того, чтобы темп стал иным, надо соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, лишний раз не выходить в общественные места.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество