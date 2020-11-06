https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583458272.html

Попова назвала ситуацию с COVID-19 напряженной

Попова назвала ситуацию с COVID-19 напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России достаточно напряженная, в ряде регионов сложная. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:49

2020-11-06T20:49

2020-11-06T20:53

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580099461_0:0:2913:1640_1400x0_80_0_0_ac30773aaf0d902c29f18efa57c31b9a.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России достаточно напряженная, в ряде регионов сложная."На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряженная, в ряде регионов сложная, и темп пока растущий", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1".Попова подчеркнул, что для того, чтобы темп стал иным, надо соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, лишний раз не выходить в общественные места.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество