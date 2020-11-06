https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583452486.html
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки превысило 23 тысячи
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки превысило 23 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 23 287, скончались 355 человек, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:06
2020-11-06T20:06
2020-11-06T20:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 23 287, скончались 355 человек, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 24 141 человека, скончались 378.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 146 484 человек, скончались 48 475.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире