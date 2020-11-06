https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583452486.html

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки превысило 23 тысячи

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки превысило 23 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 23 287, скончались 355 человек, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:06

2020-11-06T20:06

2020-11-06T20:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 23 287, скончались 355 человек, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 24 141 человека, скончались 378.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 146 484 человек, скончались 48 475.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире