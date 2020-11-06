Эксперт рассказала, что делать при заражении члена семьи коронавирусом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник переодевается в защитный костюм в ковидном госпитале на базе санатория "Прибой" в Евпатории
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, как можно меньше контактировать с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с больным, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Если кто-то в доме заболел коронавирусной инфекцией, его нужно изолировать. Другие члены семьи должны контактировать с ним как можно меньше. И вызвать врача на дом. Поскольку достаточна велика вероятность, что заражение других членов семьи уже произошло, то всей семье нужно соблюдать самоизоляцию, дальше врач расскажет обо всех последующих действиях",- рассказала Руженцова.
Она уточнила, что при уходе за пациентом обязательно использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, мыть руки как можно чаще. После процедур по уходу за больным необходимо промыть открытые участки кожи, пояснила Руженцова.
В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа, подчеркнула эксперт.
"Обязательно для больного должна быть отдельная посуда, после использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи",- отметила Руженцова.
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