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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
Эксперт рассказала, что делать при заражении члена семьи коронавирусом
Эксперт рассказала, что делать при заражении члена семьи коронавирусом
Если в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, как можно меньше контактировать с больным,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:45
2020-11-06T19:45
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, как можно меньше контактировать с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с больным, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Если кто-то в доме заболел коронавирусной инфекцией, его нужно изолировать. Другие члены семьи должны контактировать с ним как можно меньше. И вызвать врача на дом. Поскольку достаточна велика вероятность, что заражение других членов семьи уже произошло, то всей семье нужно соблюдать самоизоляцию, дальше врач расскажет обо всех последующих действиях",- рассказала Руженцова.Она уточнила, что при уходе за пациентом обязательно использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, мыть руки как можно чаще. После процедур по уходу за больным необходимо промыть открытые участки кожи, пояснила Руженцова.В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа, подчеркнула эксперт."Обязательно для больного должна быть отдельная посуда, после использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи",- отметила Руженцова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт рассказала, что делать при заражении члена семьи коронавирусом

19:45 06.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник переодевается в защитный костюм в ковидном госпитале на базе санатория "Прибой" в Евпатории
Медицинский работник переодевается в защитный костюм в ковидном госпитале на базе санатория Прибой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, как можно меньше контактировать с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с больным, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Если кто-то в доме заболел коронавирусной инфекцией, его нужно изолировать. Другие члены семьи должны контактировать с ним как можно меньше. И вызвать врача на дом. Поскольку достаточна велика вероятность, что заражение других членов семьи уже произошло, то всей семье нужно соблюдать самоизоляцию, дальше врач расскажет обо всех последующих действиях",- рассказала Руженцова.
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Она уточнила, что при уходе за пациентом обязательно использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, мыть руки как можно чаще. После процедур по уходу за больным необходимо промыть открытые участки кожи, пояснила Руженцова.
В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа, подчеркнула эксперт.
"Обязательно для больного должна быть отдельная посуда, после использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи",- отметила Руженцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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