https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583426553.html

В Кировской области продлили на месяц ограничения по коронавирусу

В Кировской области продлили на месяц ограничения по коронавирусу

Кировская область продлевает ограничения по коронавирусу еще на месяц - до 10 декабря, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:59

2020-11-06T17:59

2020-11-06T17:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Кировская область продлевает ограничения по коронавирусу еще на месяц - до 10 декабря, сообщает правительство региона.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства."Ограничительные мероприятия в Кировской области продлены до 10 декабря. Изменения вступают в силу сегодня, 6 ноября", - говорится в сообщении.Жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и использовать маски в общественном транспорте, в магазинах, больницах, в органах государственной власти и любых других организациях.Всего за период пандемии в Кировской области выявлен 12 951 случай коронавируса, выздоровел 7631 человек, 174 человека умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

кировская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кировская область