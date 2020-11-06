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https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583426553.html
В Кировской области продлили на месяц ограничения по коронавирусу
В Кировской области продлили на месяц ограничения по коронавирусу
Кировская область продлевает ограничения по коронавирусу еще на месяц - до 10 декабря, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:59
2020-11-06T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Кировская область продлевает ограничения по коронавирусу еще на месяц - до 10 декабря, сообщает правительство региона.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства."Ограничительные мероприятия в Кировской области продлены до 10 декабря. Изменения вступают в силу сегодня, 6 ноября", - говорится в сообщении.Жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и использовать маски в общественном транспорте, в магазинах, больницах, в органах государственной власти и любых других организациях.Всего за период пандемии в Кировской области выявлен 12 951 случай коронавируса, выздоровел 7631 человек, 174 человека умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кировская область

В Кировской области продлили на месяц ограничения по коронавирусу

17:59 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие магазина "М.Видео" после карантина
Открытие магазина М.Видео после карантина - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Кировская область продлевает ограничения по коронавирусу еще на месяц - до 10 декабря, сообщает правительство региона.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства.
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"Ограничительные мероприятия в Кировской области продлены до 10 декабря. Изменения вступают в силу сегодня, 6 ноября", - говорится в сообщении.
Жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и использовать маски в общественном транспорте, в магазинах, больницах, в органах государственной власти и любых других организациях.
Всего за период пандемии в Кировской области выявлен 12 951 случай коронавируса, выздоровел 7631 человек, 174 человека умерли от коронавируса как основной причины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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