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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583357960.html
Мишустин подтвердил, что Россия поможет странам СНГ в борьбе с COVID-19
Мишустин подтвердил, что Россия поможет странам СНГ в борьбе с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:23
2020-11-06T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
снг
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже переданы во все страны содружества, РФ будет работать над поставками партнерам вакцины от COVID-19.Он уточнил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах, добавил российский премьер."В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, в другие страны", - подчеркнул Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583326117.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), снг, общество

Мишустин подтвердил, что Россия поможет странам СНГ в борьбе с COVID-19

13:23 06.11.2020 (обновлено: 13:25 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже переданы во все страны содружества, РФ будет работать над поставками партнерам вакцины от COVID-19.

"Коронавирус, к сожалению, пока не отступает. Наши профильные структуры работают вместе, чтобы остановить распространение заболевания. Еще раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть", - заявил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

Он уточнил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах, добавил российский премьер.
"В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, в другие страны", - подчеркнул Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)СНГОбщество
 
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