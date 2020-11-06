Мишустин подтвердил, что Россия поможет странам СНГ в борьбе с COVID-19
13:23 06.11.2020 (обновлено: 13:25 06.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже переданы во все страны содружества, РФ будет работать над поставками партнерам вакцины от COVID-19.
"Коронавирус, к сожалению, пока не отступает. Наши профильные структуры работают вместе, чтобы остановить распространение заболевания. Еще раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть", - заявил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Он уточнил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах, добавил российский премьер.
"В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, в другие страны", - подчеркнул Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.