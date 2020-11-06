https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583357960.html

Мишустин подтвердил, что Россия поможет странам СНГ в борьбе с COVID-19

Мишустин подтвердил, что Россия поможет странам СНГ в борьбе с COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:23

2020-11-06T13:23

2020-11-06T13:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

снг

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже переданы во все страны содружества, РФ будет работать над поставками партнерам вакцины от COVID-19.Он уточнил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах, добавил российский премьер."В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, в другие страны", - подчеркнул Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583326117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), снг, общество