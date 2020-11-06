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https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583328519.html
В Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19 за сутки
Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:07
2020-11-06T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1415 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек", - сообщили в штабе.Уточняется, что 13,9% среди заболевших составляют дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет.Еще 10,2% среди заболевших – это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19 за сутки

11:07 06.11.2020 (обновлено: 11:16 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1415 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 13,9% среди заболевших составляют дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет.
Еще 10,2% среди заболевших – это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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