https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583328519.html

В Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19 за сутки

Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:07

2020-11-06T11:07

2020-11-06T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1415 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек", - сообщили в штабе.Уточняется, что 13,9% среди заболевших составляют дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет.Еще 10,2% среди заболевших – это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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