Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки был зафиксирован в Чувашии и Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чувашская Республика, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан, Свердловская область - 0,7%, 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Краснодарский край - 0,8%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.