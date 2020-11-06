https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327690.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки был зафиксирован в Чувашии и Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:03

2020-11-06T11:03

2020-11-06T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579083199_0:14:3072:1742_1400x0_80_0_0_7e38a314e8f259ecd7d6e146a09127cc.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки был зафиксирован в Чувашии и Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583323865.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество