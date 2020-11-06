https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327110.html
В Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 1171, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:02
2020-11-06T11:02
2020-11-06T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 1171, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Пиковый прирост новых случаев коронавируса в Москве был зафиксирован 7 мая и составил 6703 новых случая.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне - 27, Ненецком автономном округе - семь, Чукотском автономном округе - пять.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583318575.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество