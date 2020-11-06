https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327110.html

В Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 1171, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:02

2020-11-06T11:02

2020-11-06T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 1171, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Пиковый прирост новых случаев коронавируса в Москве был зафиксирован 7 мая и составил 6703 новых случая.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне - 27, Ненецком автономном округе - семь, Чукотском автономном округе - пять.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583318575.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество