https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583309021.html

В Москве еще 3783 пациента вылечились от COVID-19

В Москве еще 3783 пациента вылечились от COVID-19

Еще 3 783 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели почти 333 тысячи человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:07

2020-11-06T09:07

2020-11-06T09:07

распространение нового коронавируса

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Еще 3 783 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели почти 333 тысячи человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество