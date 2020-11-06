https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583309021.html
В Москве еще 3783 пациента вылечились от COVID-19
В Москве еще 3783 пациента вылечились от COVID-19
Еще 3 783 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели почти 333 тысячи человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:07
2020-11-06T09:07
2020-11-06T09:07
распространение нового коронавируса
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Еще 3 783 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели почти 333 тысячи человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, общество