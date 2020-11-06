https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583304885.html
В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек, следует из данных института... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:17
2020-11-06T08:17
2020-11-06T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 21 506 новых случаев заражения.С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 619 089 случаев заражения коронавирусом и 11 096 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/germaniya-1582597290.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире