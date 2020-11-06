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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583304885.html
В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек, следует из данных института... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:17
2020-11-06T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 21 506 новых случаев заражения.С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 619 089 случаев заражения коронавирусом и 11 096 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19

08:17 06.11.2020 (обновлено: 08:51 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 21,5 тысячи, скончались еще 166 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 21 506 новых случаев заражения.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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