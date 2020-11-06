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Туризм
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583238127.html
В аэропорту в Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее ПЦР-тестов
В аэропорту в Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее ПЦР-тестов
По данным экспертов, собаки, работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа, обеспечивают "почти стопроцентное" обнаружение коронавируса раньше, чем тесты, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:04
2020-11-06T03:40
коронавирус covid-19
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финляндия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. По данным экспертов, собаки, работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа, обеспечивают "почти стопроцентное" обнаружение коронавируса раньше, чем тесты, сообщает Express.В ходе испытаний было проверено около 100 пассажиров в день с использованием животных. Прибывающим пассажирам предлагали выстроиться в очередь и протереть кожу салфеткой. Затем ее помещали в банку и давали собакам понюхать.Животных обучают указывать на возможное заражение определенными движениями. Если собака предупреждает персонал о том, что "тест положительный", пассажир проходит ПЦР-исследование.Пока в эксперименте приняли участие около 2200 пассажиров и 16 собак, которые работаю посменно. Туристы делают это добровольно. Исследование, как ожидается, будет проходить в течение всего декабря. По словам Анны Хильм-Бьеркман из Хельсинкского университета, использование собак-нюхачей может обеспечить дешевую и быструю альтернативу ПЦР-тестированию в аэропортах. В настоящее время это испытание обходится хабу примерно в 300 тысяч евро, но, по словам экспертов, это дешевле, чем проведение анализов.“Мы знаем, что респираторные заболевания, такие как COVID-19, изменяют запах нашего тела, поэтому существует очень высокая вероятность того, что собаки смогут его обнаружить", — сказал профессор Джеймс Логан, заведующий кафедрой борьбы с болезнями Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578115729.html
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финляндия
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коронавирус covid-19, собаки, животные, аэропорты, туризм, туристы, новости - туризм, финляндия, хельсинки

В аэропорту в Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее ПЦР-тестов

00:04 06.11.2020 (обновлено: 03:40 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСлужебная собака кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" в терминале международного аэропорта "Шереметьево"
Служебная собака кинологической службы авиакомпании Аэрофлот в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. По данным экспертов, собаки, работающие в аэропорту Хельсинки-Вантаа, обеспечивают "почти стопроцентное" обнаружение коронавируса раньше, чем тесты, сообщает Express.
В ходе испытаний было проверено около 100 пассажиров в день с использованием животных. Прибывающим пассажирам предлагали выстроиться в очередь и протереть кожу салфеткой. Затем ее помещали в банку и давали собакам понюхать.
Животных обучают указывать на возможное заражение определенными движениями. Если собака предупреждает персонал о том, что "тест положительный", пассажир проходит ПЦР-исследование.
Пока в эксперименте приняли участие около 2200 пассажиров и 16 собак, которые работаю посменно. Туристы делают это добровольно. Исследование, как ожидается, будет проходить в течение всего декабря.
Сотрудницы Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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По словам Анны Хильм-Бьеркман из Хельсинкского университета, использование собак-нюхачей может обеспечить дешевую и быструю альтернативу ПЦР-тестированию в аэропортах. В настоящее время это испытание обходится хабу примерно в 300 тысяч евро, но, по словам экспертов, это дешевле, чем проведение анализов.
“Мы знаем, что респираторные заболевания, такие как COVID-19, изменяют запах нашего тела, поэтому существует очень высокая вероятность того, что собаки смогут его обнаружить", — сказал профессор Джеймс Логан, заведующий кафедрой борьбы с болезнями Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
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ТуризмКоронавирус COVID-19собакиЖивотныеАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмФинляндияХельсинки
 
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