Члену КС белорусской оппозиции Колесниковой продлили арест
15:23 06.11.2020 (обновлено: 15:51 06.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января, сообщил штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, членом которого она является.
"Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января", - говорится в официальном telegram-канале штаба.
Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В октябре СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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