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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/kolesnikova-1583341636.html
Следствие не отпустило из СИЗО белорусского оппозиционера Колесникову
Следствие не отпустило из СИЗО белорусского оппозиционера Колесникову
Следствие отказало в удовлетворении ходатайства защиты члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой о том, чтобы изменить ей РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:09
2020-11-06T12:34
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Следствие отказало в удовлетворении ходатайства защиты члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой о том, чтобы изменить ей меру пресечения и выпустить из СИЗО под залог, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат политика Людмила Казак.Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В октябре СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/destabilizatsiya-1583319726.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире

Следствие не отпустило из СИЗО белорусского оппозиционера Колесникову

12:09 06.11.2020 (обновлено: 12:34 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Следствие отказало в удовлетворении ходатайства защиты члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой о том, чтобы изменить ей меру пресечения и выпустить из СИЗО под залог, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат политика Людмила Казак.
"К сожалению, пришел отказ", - сказала Казак, комментируя результаты рассмотрения ходатайства, с которым ранее обратилась в Следственный комитет.
Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В октябре СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
10:26Протесты в Белоруссии
Нарышкин: Запад испытывает на Белоруссии методы дестабилизации в России
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМария КолесниковаБелоруссияВ мире
 
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