https://ria.ru/20201106/kolesnikova-1583341636.html

Следствие не отпустило из СИЗО белорусского оппозиционера Колесникову

Следствие не отпустило из СИЗО белорусского оппозиционера Колесникову

Следствие отказало в удовлетворении ходатайства защиты члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой о том, чтобы изменить ей РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:09

2020-11-06T12:09

2020-11-06T12:34

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576241830_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6e12552cf7974ccb5dea52561a93e554.jpg

МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Следствие отказало в удовлетворении ходатайства защиты члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой о том, чтобы изменить ей меру пресечения и выпустить из СИЗО под залог, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат политика Людмила Казак.Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В октябре СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/destabilizatsiya-1583319726.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире