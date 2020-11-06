https://ria.ru/20201106/khram-1583390715.html

Сторонники отлученного от церкви Сергия пытались захватить храм на Урале

Сторонники отлученного от церкви Сергия пытались захватить храм на Урале

Представители отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия попытались взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:54

2020-11-06T15:54

2020-11-06T21:20

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Представители отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия попытались взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской епархии."Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге", — сказали агентству в епархии.Представитель Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец) заявил, что ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем.Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург, общество