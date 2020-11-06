Сторонники отлученного от церкви Сергия пытались захватить храм на Урале
15:54 06.11.2020 (обновлено: 21:20 06.11.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории храма святой блаженной Ксении Петербургской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Представители отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия попытались взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
"Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге", — сказали агентству в епархии.
Представитель Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец) заявил, что ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем.
"Но то, что здесь сегодня происходит, — это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод (Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря. — Прим. ред.), — профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать", — приводит епархия слова Юганца.
Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
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