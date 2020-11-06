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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201106/khram-1583390715.html
Сторонники отлученного от церкви Сергия пытались захватить храм на Урале
Сторонники отлученного от церкви Сергия пытались захватить храм на Урале
Представители отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия попытались взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:54
2020-11-06T21:20
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Представители отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия попытались взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской епархии."Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге", — сказали агентству в епархии.Представитель Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец) заявил, что ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем.Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html
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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург, общество

Сторонники отлученного от церкви Сергия пытались захватить храм на Урале

15:54 06.11.2020 (обновлено: 21:20 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории храма святой блаженной Ксении Петербургской
Верующие на территории храма святой блаженной Ксении Петербургской - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Представители отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия попытались взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
"Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге", — сказали агентству в епархии.
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Представитель Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец) заявил, что ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем.

"Но то, что здесь сегодня происходит, — это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод (Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря. — Прим. ред.), — профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать", — приводит епархия слова Юганца.

Ранее в центре внимания оказался духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
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