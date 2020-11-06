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Энергетики введут 853 МВт "зеленой" генерации на Северном Кавказе
Энергетики введут 853 МВт "зеленой" генерации на Северном Кавказе
Энергетики планируют в ближайшие 5 лет ввести в Северо-Кавказском федеральном округе 852,9 МВт новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:48
2020-11-06T08:48
северный кавказ
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
моздок
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетики планируют в ближайшие 5 лет ввести в Северо-Кавказском федеральном округе 852,9 МВт новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ."В планах на ближайшие 5 лет на территории Северо-Кавказского федерального округа ввод новых мощностей: 721,3 МВт ветровых агрегатов; 30,6 МВт солнечных агрегатов; 101 МВт агрегатов малых ГЭС", - сказали в министерстве.При этом в рамках инвестпрограмм крупнейших компаний в электроэнергетике запланированы инвестиции на территории Северного Кавказа на 2020–2022 годы на сумму 46,3 миллиарда рублей."В ТЭК СКФО в эксплуатацию вводятся современные электрические станции, позволяющие снизить расходы на выработку электроэнергии за счет использования инновационного, более технологичного оборудования", - отметили в ведомстве. В целом, в соответствии со схемой и программой развития Единой энергосистемы России на 2020–2026 годы суммарная установленная мощность электростанций в СКФО к 2026 году увеличится на 10%, до 8,9 ГВт. В настоящее время показатель составляет 8,07 ГВт.В 2019 году на Северном Кавказе была введена в эксплуатацию Грозненская ТЭС на 360 МВт, в 2020 году - Зарамагская ГЭС-1 на 346 МВт, а также Старомарьевская СЭС на 15 МВт и Верхнебалкарская малая ГЭС на 10 МВт. В части электросетевого комплекса в 2020 году предполагается завершение строительства подстанции 500 кВ Алания (Моздок). Для повышения надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году предусматривается строительство кабельной линии 110 кВ от подстанции 110 кВ Северный Портал.Кроме того, Минэнерго России совместно с "Россетями" разработали проект программы по повышению надежности электросетевого комплекса Дагестана. Как отмечает Минэнерго РФ, прорабатываются вопросы разработки аналогичных программ и с другими регионами Северного Кавказа.
https://ria.ru/20201102/padenie-1582732075.html
https://realty.ria.ru/20200929/schetchiki-1577933614.html
северный кавказ
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северный кавказ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), моздок, экономика

Энергетики введут 853 МВт "зеленой" генерации на Северном Кавказе

08:48 06.11.2020
 
© Fotolia / visdiaМодуль солнечной батареи
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Fotolia / visdia
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетики планируют в ближайшие 5 лет ввести в Северо-Кавказском федеральном округе 852,9 МВт новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"В планах на ближайшие 5 лет на территории Северо-Кавказского федерального округа ввод новых мощностей: 721,3 МВт ветровых агрегатов; 30,6 МВт солнечных агрегатов; 101 МВт агрегатов малых ГЭС", - сказали в министерстве.
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При этом в рамках инвестпрограмм крупнейших компаний в электроэнергетике запланированы инвестиции на территории Северного Кавказа на 2020–2022 годы на сумму 46,3 миллиарда рублей.
"В ТЭК СКФО в эксплуатацию вводятся современные электрические станции, позволяющие снизить расходы на выработку электроэнергии за счет использования инновационного, более технологичного оборудования", - отметили в ведомстве. В целом, в соответствии со схемой и программой развития Единой энергосистемы России на 2020–2026 годы суммарная установленная мощность электростанций в СКФО к 2026 году увеличится на 10%, до 8,9 ГВт. В настоящее время показатель составляет 8,07 ГВт.
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В 2019 году на Северном Кавказе была введена в эксплуатацию Грозненская ТЭС на 360 МВт, в 2020 году - Зарамагская ГЭС-1 на 346 МВт, а также Старомарьевская СЭС на 15 МВт и Верхнебалкарская малая ГЭС на 10 МВт. В части электросетевого комплекса в 2020 году предполагается завершение строительства подстанции 500 кВ Алания (Моздок). Для повышения надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году предусматривается строительство кабельной линии 110 кВ от подстанции 110 кВ Северный Портал.
Кроме того, Минэнерго России совместно с "Россетями" разработали проект программы по повышению надежности электросетевого комплекса Дагестана. Как отмечает Минэнерго РФ, прорабатываются вопросы разработки аналогичных программ и с другими регионами Северного Кавказа.
 
Северный КавказМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МоздокЭкономика
 
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