https://ria.ru/20201106/kavkaz-1583306968.html

Энергетики введут 853 МВт "зеленой" генерации на Северном Кавказе

Энергетики введут 853 МВт "зеленой" генерации на Северном Кавказе

Энергетики планируют в ближайшие 5 лет ввести в Северо-Кавказском федеральном округе 852,9 МВт новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:48

2020-11-06T08:48

2020-11-06T08:48

северный кавказ

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

моздок

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/106938/53/1069385386_0:146:2000:1271_1400x0_80_0_0_98faabf92e01151711ce899d8f765433.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетики планируют в ближайшие 5 лет ввести в Северо-Кавказском федеральном округе 852,9 МВт новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ."В планах на ближайшие 5 лет на территории Северо-Кавказского федерального округа ввод новых мощностей: 721,3 МВт ветровых агрегатов; 30,6 МВт солнечных агрегатов; 101 МВт агрегатов малых ГЭС", - сказали в министерстве.При этом в рамках инвестпрограмм крупнейших компаний в электроэнергетике запланированы инвестиции на территории Северного Кавказа на 2020–2022 годы на сумму 46,3 миллиарда рублей."В ТЭК СКФО в эксплуатацию вводятся современные электрические станции, позволяющие снизить расходы на выработку электроэнергии за счет использования инновационного, более технологичного оборудования", - отметили в ведомстве. В целом, в соответствии со схемой и программой развития Единой энергосистемы России на 2020–2026 годы суммарная установленная мощность электростанций в СКФО к 2026 году увеличится на 10%, до 8,9 ГВт. В настоящее время показатель составляет 8,07 ГВт.В 2019 году на Северном Кавказе была введена в эксплуатацию Грозненская ТЭС на 360 МВт, в 2020 году - Зарамагская ГЭС-1 на 346 МВт, а также Старомарьевская СЭС на 15 МВт и Верхнебалкарская малая ГЭС на 10 МВт. В части электросетевого комплекса в 2020 году предполагается завершение строительства подстанции 500 кВ Алания (Моздок). Для повышения надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году предусматривается строительство кабельной линии 110 кВ от подстанции 110 кВ Северный Портал.Кроме того, Минэнерго России совместно с "Россетями" разработали проект программы по повышению надежности электросетевого комплекса Дагестана. Как отмечает Минэнерго РФ, прорабатываются вопросы разработки аналогичных программ и с другими регионами Северного Кавказа.

https://ria.ru/20201102/padenie-1582732075.html

https://realty.ria.ru/20200929/schetchiki-1577933614.html

северный кавказ

моздок

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), моздок, экономика