https://ria.ru/20201106/izbienie-1583383856.html

В Томской области завели дело после жестокого избиения мужчины

В Томской области завели дело после жестокого избиения мужчины

Полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения молодого мужчины в городе Северске Томской области, сообщает в пятницу УМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:21

2020-11-06T15:21

2020-11-06T15:21

россия

северск

томская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения молодого мужчины в городе Северске Томской области, сообщает в пятницу УМВД по региону.Ранее сообщалось, что поздно вечером 30 октября в полицию Северска поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе конфликта 28-летнего мужчину избили, личности конфликта установлены. Видео с избиением распространили в социальных сетях.Ранее в пятницу в областном департаменте здравоохранения сообщили, что результаты обследования пациента показали ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа.По данным департамента, первую помощь пострадавшему оказали в Томской областной клинической больнице (ТОКБ) в ночь на 31 октября, а затем рекомендовали обратиться в другой стационар для оказания медпомощи по профилю "отоларингология", однако пациент туда ехать отказался.В пятницу в связи с обращением родственников мужчины об ухудшении его состояния в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам пациенту предложили госпитализацию в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он также отказался, добавили в облздраве.

https://ria.ru/20201104/fotokorrespondent-1582949672.html

https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html

россия

северск

томская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северск, томская область, происшествия