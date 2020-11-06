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В Томской области завели дело после жестокого избиения мужчины
В Томской области завели дело после жестокого избиения мужчины
Полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения молодого мужчины в городе Северске Томской области, сообщает в пятницу УМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:21
2020-11-06T15:21
россия
северск
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения молодого мужчины в городе Северске Томской области, сообщает в пятницу УМВД по региону.Ранее сообщалось, что поздно вечером 30 октября в полицию Северска поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе конфликта 28-летнего мужчину избили, личности конфликта установлены. Видео с избиением распространили в социальных сетях.Ранее в пятницу в областном департаменте здравоохранения сообщили, что результаты обследования пациента показали ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа.По данным департамента, первую помощь пострадавшему оказали в Томской областной клинической больнице (ТОКБ) в ночь на 31 октября, а затем рекомендовали обратиться в другой стационар для оказания медпомощи по профилю "отоларингология", однако пациент туда ехать отказался.В пятницу в связи с обращением родственников мужчины об ухудшении его состояния в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам пациенту предложили госпитализацию в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он также отказался, добавили в облздраве.
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россия
северск
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россия, северск, томская область, происшествия

В Томской области завели дело после жестокого избиения мужчины

15:21 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения молодого мужчины в городе Северске Томской области, сообщает в пятницу УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что поздно вечером 30 октября в полицию Северска поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе конфликта 28-летнего мужчину избили, личности конфликта установлены. Видео с избиением распространили в социальных сетях.
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"На основании заключения экспертизы дознавателями УМВД России по ЗАТО Северск, в отношении местного жителя 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в областном департаменте здравоохранения сообщили, что результаты обследования пациента показали ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа.
По данным департамента, первую помощь пострадавшему оказали в Томской областной клинической больнице (ТОКБ) в ночь на 31 октября, а затем рекомендовали обратиться в другой стационар для оказания медпомощи по профилю "отоларингология", однако пациент туда ехать отказался.
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В пятницу в связи с обращением родственников мужчины об ухудшении его состояния в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам пациенту предложили госпитализацию в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он также отказался, добавили в облздраве.
 
РоссияСеверскТомская областьПроисшествия
 
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