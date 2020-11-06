https://ria.ru/20201106/italiya-1583449715.html
В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии снова достигло рекордного роста, за сутки COVID-19 заразились 37 809 человек, следует из сводки... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:44
2020-11-06T19:44
2020-11-06T19:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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РИМ, 6 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии снова достигло рекордного роста, за сутки COVID-19 заразились 37 809 человек, следует из сводки министерства здравоохранения страны.Достигнутый накануне рекорд составлял 34,5 тысячи случаев.Таким образом, за все время эпидемии коронавируса в Италии зарегистрированы 862 681 случай инфицирования.Новый рекорд достигнут и по числу летальных исходов за сутки. Жертвами заболеваний, вызванных заражением COVID-19, стали 446 человек. Общее число смертельных случаев возросло до 40 638. В четверг сообщалось о 445 жертвах эпидемии.Выздоровевшими от коронавируса объявлены рекордные 10 586 человек. Случаи выздоровления в Италии почти достигли 233 тысяч. Как следует из статистики, число выявленных случаев связано с количеством проведенных тестов на COVID-19: за пятницы их было сделано 234 тысячи, что стало новым рекордным показателем с начала эпидемии в стране. В изоляции по месту жительства находятся свыше 472 тысяч человек из 499 тысяч зараженных. Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло на 124 и достигло 2515, число госпитализированных едва превысило 24 тысячи (+749 пациентов). Накануне рост этих показателей составлял 99 и 1140 пациентов соответственно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, италия, в мире
РИМ, 6 ноя - РИА Новости, Александр Логунов.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии
снова достигло рекордного роста, за сутки COVID-19 заразились 37 809 человек, следует из сводки министерства здравоохранения страны.
Достигнутый накануне рекорд составлял 34,5 тысячи случаев.
Таким образом, за все время эпидемии коронавируса в Италии зарегистрированы 862 681 случай инфицирования.
Новый рекорд достигнут и по числу летальных исходов за сутки. Жертвами заболеваний, вызванных заражением COVID-19, стали 446 человек. Общее число смертельных случаев возросло до 40 638. В четверг сообщалось о 445 жертвах эпидемии.
Выздоровевшими от коронавируса объявлены рекордные 10 586 человек. Случаи выздоровления в Италии почти достигли 233 тысяч. Как следует из статистики, число выявленных случаев связано с количеством проведенных тестов на COVID-19: за пятницы их было сделано 234 тысячи, что стало новым рекордным показателем с начала эпидемии в стране. В изоляции по месту жительства находятся свыше 472 тысяч человек из 499 тысяч зараженных. Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло на 124 и достигло 2515, число госпитализированных едва превысило 24 тысячи (+749 пациентов). Накануне рост этих показателей составлял 99 и 1140 пациентов соответственно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.