https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

Обзор iPhone 12 Pro: больше, дороже и консервативнее

Обзор iPhone 12 Pro: больше, дороже и консервативнее

iPhone 12 Pro, представленный в октябре, — самый компактный из Pro-линейки. В модели много инноваций: корпус в стиле "четверки", стекло повышенной прочности и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:25

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. iPhone 12 Pro, представленный в октябре, — самый компактный из Pro-линейки. В модели много инноваций: корпус в стиле "четверки", стекло повышенной прочности и другая платформа. А вот камера, на первый взгляд, прежняя. Некоторые вообще считают этот телефон не таким уж новым. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство, чтобы понять, стоит ли оно своих денег.ДизайнПроизошло то, о чем так долго мечтали поклонники, — возврат к строгим линиям iPhone 4 и 5. Критики даже попробовали раздуть: якобы грани настолько острые, что буквально впиваются в руку. Так вот — это неправда, смартфон удобный, никакого дискомфорта вы не почувствуете.Но есть другие вопросы. Не будем повторяться про экранный вырез — в Apple продолжают настаивать, что без него Face ID невозможен, а покупателям в общем-то неважно. Но почему премиальная отделка торцов корпуса так собирает отпечатки пальцев? Это и есть та самая хирургическая сталь со специальным покрытием? Впрочем, это придирка — 99 процентов покупателей облачат iPhone 12 Pro в чехол.Устойчивость нового стекла Ceramic Shield к механическому воздействию мы проверять не стали — первые тесты блогеров подтверждают, что новый iPhone гораздо крепче предшественника. А о высококачественной сборке и говорить не стоит, как и о защите от влаги и пыли по стандарту IP68.ДисплейДиагональ дисплея увеличилась — 6,1 дюйма против 5,8 у 11 Pro. Причем размеры не пострадали, а длина корпуса прибавила всего 2,7 миллиметра. Но, как бы в Apple ни пытались оправдаться, 60-герцовый экран во флагманском смартфоне сезона 2020-2021 — это очень и очень странно. Даже легендарная плавность анимации iOS не способна нивелировать разницу с матрицами, работающими на частоте 90 и 120 герц.Экран iPhone 12 Pro очень напоминает матрицу предшественника — яркий OLED с фирменным True-tone. Apple вместе с поставщиками раз за разом удается избегать мерцания, столь свойственного дисплеям на органических диодах. В целом у iPhone 12 Pro приятный в использовании экран с привычно правильной цветопередачей.КамерыТри камеры, каждая по 12 мегапикселей. Вроде никаких нововведений — ни запредельного разрешения, ни сложных объективов, ни модного 8K-видео. Но изменения все-таки есть.Так, сверхширокоугольный сенсор научили подавлять неизбежные для подобной оптики искажения по краям кадра. Да еще и наделили ночным режимом. В результате снимки выходят приятными, но модулю не помешал бы автофокус.У модуля телефото хоть и все тот же двукратный зум, качество снимков (субъективно) повысилось. О базовом сенсоре сказать практически нечего — снимки по-прежнему резкие и контрастные, а режим HDR значительно улучшили.Добавили проприетарный аналог записи видео в HDR10+ — Dolby Vision. Правда, чтобы оценить разницу, нужен монитор или компьютер, поддерживающий этот стандарт. Но можно и на экране смартфона разглядывать.Вообще, съемка видео — важное достоинство iPhone, и сомневаться, что 12 Pro станет любимчиком у блогеров, не приходится. Оптическая стабилизация прекрасно отрабатывает тряску, светосильный объектив основного сенсора неплохо справляется с плохим освещением, а моментальное переключение между сенсорами делает съемку еще увлекательнее.Оценить на глаз, как выросла скорость фокусировки благодаря лидару, сложно — iPhone и предыдущего поколения фокусировались быстро и без ошибок. Но у черного круга есть преимущества. Например, он позволяет точно измерять длину предметов и даже считать площадь прямоугольников. И этим точно будут пользоваться. Как и 3D-сканированием, о которой уже заявили разработчики стороннего софта.Производительность, память и коммуникации"Сердце" iPhone 12 Pro — новейший чипсет Apple A14 Bionic. Кстати, именно он ляжет в основу новых процессоров для компьютеров Mac, что намекает на высокую производительность платформы.В типовом же сценарии использования трудно уловить разницу с любым другим iPhone последних двух лет — система работает именно так, как от нее ожидаешь. Конечно, в этом есть и заслуга iOS 14, получившей много приятных дополнений.Хоть в Apple традиционно не раскрывают объем оперативной памяти смартфона, энтузиасты выяснили, что он составляет шесть гигабайт. Это на два гигабайта больше, чем у предшественника, что хорошо сказалось на многозадачности — смартфон уверенно держит в памяти сразу несколько запущенных игр, не пытаясь их перезапустить. И если уж зашла речь об играх, следует сказать, что даже продвинутый тайтл запустится на iPhone 12 Pro на самых высоких настройках графики. Есть, правда, довольно спорный момент: при пиковой нагрузке смартфон сильно греется в области кнопки включения. Настолько, что кому-то покажется неприятно его держать. Правда, откровенного троттлинга это не влечет, а система охлаждения справляется с нагревом быстро. Возможно, это особенность тестового экземпляра.В этом поколении Pro-версия получила три варианта встроенной памяти — 128, 256 и 512 гигабайт. Конечно, за увеличение "базы" придется доплатить. Однако отказ от 64-гигабайтной версии стоит только приветствовать, ведь в 2020-м такие накопители ставят даже в бюджетники на Android за десять тысяч рублей.На презентации много времени уделили поддержке 5G — все-таки Apple сильно затянула с переходом в эру мобильных сетей пятого поколения. Впрочем, для россиян эта функция — лишь повод для переплаты. Купить версию без 5G нельзя — в Apple решили для всех рынков сделать поддержку этой сети на уровне железа.А вот в остальном интерфейсы и коммуникации прежние — Wi-Fi 6, россыпь стандартов навигации, NFC и прочее.БезопасностьНесмотря на ожидания фанатов, Apple не реабилитировала Touch ID в новом поколении iPhone (хотя на iPad сканер отпечатков пальцев прекрасно сосуществует вместе с распознаванием лиц). Face ID, конечно, хорош — это самая продвинутая и функциональная система идентификации пользователей на рынке смартфонов. Но в разгар пандемии вскрылся очень серьезный недостаток — система не работает, когда вы в маске. Собственно, проблема обнаружилась еще в феврале. И, казалось бы, добавь дактилоскопический сенсор в кнопку включения — и юзерам, вынужденным буквально жить в масках, будет проще. Но нет. Остается надеяться на iPhone 13.АвтономностьФормально емкость аккумулятора iPhone 12 Pro немного меньше, чем у 11 Pro. На это пришлось пойти из-за уменьшения толщины корпуса. Но, как утверждают в Apple, это не сказалось на времени работы смартфона, которое, если сравнивать с аналогами на Android, не такое и продолжительное. iPhone 12 Pro при типичном использовании (браузер, мессенджеры, разговоры и прослушивание музыки по Bluetooth) просился на зарядку уже к позднему вечеру, так что ни о каких двух днях говорить не приходится.И надо бы здесь вспомнить про комплект поставки, в который не доложили блок питания. Но серьезно, у кого из нас дома не скопились горы зарядок? Возможно, в Apple и поторопились, тем более психологически тяжело смотреть на топовый смартфон без привычного аксессуара. Однако кто-то же должен был встать и сказать индустрии: ребята, давайте меньше использовать пластика, океаны и так задыхаются от плавучих островов мусора. В общем, как относиться к одинокому проводу (теперь это USB C — Lightning), решать только вам.От совместимой быстрой зарядки iPhone 12 Pro берет 50 процентов заряда за первые полчаса. На полный аккумулятор уйдет около двух часов. С беспроводной зарядкой Qi будьте готовы подождать — скорость очень небольшая. Вся надежда на MagSafe, который на момент тестирования еще не был доступен в России.ИтогРаньше в Apple выпускали модель, а через год показывали ее версию с приставкой S. И, говоря откровенно, iPhone 12 Pro смотрится именно как модифицированный 11 Pro. Корпус новый, а экран без особых изменений. Добавили 5G, но кого им в конце 2020 года удивишь? Но модернизация приятная. Правда, за нее придется заплатить — базовая версия на 128 гигабайт оценена в 99 990 рублей. Хотя в эпоху, когда китайские производители не стесняются продавать свои флагманы за 80 тысяч и выше, разве это большие деньги за новый iPhone?ПлюсыМинусы

https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html

https://ria.ru/20201028/iphone12-1581948108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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