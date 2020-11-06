https://ria.ru/20201106/informatsiya-1583444557.html
Центр информации и аналитики открыли на Вологодчине
Центр информации и аналитики открыли на Вологодчине
В Вологодской области открыт центр информации и аналитики региона, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:15
2020-11-06T19:15
2020-11-06T19:15
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 6 ноя – РИА Новости. В Вологодской области открыт центр информации и аналитики региона, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.Задача центра — построение системной работы с сообщениями от населения и координации органов власти региона различных уровней. Прежде всего, это выявление проблем, мониторинг, аналитика, прогнозирование и предотвращение появления аналогичных ситуаций в будущем."Синергетический эффект, который мы хотим увидеть, — это получение обратной связи от населения и решение от локальных простых проблем граждан до проблем районного или областного масштабов. Создав этот центр, мы объединили все ресурсы получения обратной связи от населения, которые есть в Вологодской области: это горячие линии, call-центры, онлайн-приемные и другие. Сейчас система обратной связи позволяет услышать каждого вологжанина, даже в самом отдаленном уголке региона", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.В центр информации и аналитики будут поступать обращения граждан по нескольким каналам: по системе "Инцидент Менеджмент", через объединенный колл-центр, онлайн-приемную губернатора, традиционные письменные обращения, а также обращения из открытых интернет-источников. Кроме того, в состав новой структуры вошел ситуационный центр, получающий от оперативных служб информацию о разного рода ЧП.Сейчас центр информации и аналитики региона ежедневно обрабатывает около тысячи сообщений. Как показал месяц работы в тестовом режиме, чаще всего вологжан волнуют вопросы качества дорог, здравоохранения и благоустройства.
https://ria.ru/20201030/most-1582316222.html
вологодская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 6 ноя – РИА Новости.
В Вологодской области
открыт центр информации и аналитики региона, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.
Задача центра — построение системной работы с сообщениями от населения и координации органов власти региона различных уровней. Прежде всего, это выявление проблем, мониторинг, аналитика, прогнозирование и предотвращение появления аналогичных ситуаций в будущем.
"Синергетический эффект, который мы хотим увидеть, — это получение обратной связи от населения и решение от локальных простых проблем граждан до проблем районного или областного масштабов. Создав этот центр, мы объединили все ресурсы получения обратной связи от населения, которые есть в Вологодской области: это горячие линии, call-центры, онлайн-приемные и другие. Сейчас система обратной связи позволяет услышать каждого вологжанина, даже в самом отдаленном уголке региона", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.
В центр информации и аналитики будут поступать обращения граждан по нескольким каналам: по системе "Инцидент Менеджмент", через объединенный колл-центр, онлайн-приемную губернатора, традиционные письменные обращения, а также обращения из открытых интернет-источников. Кроме того, в состав новой структуры вошел ситуационный центр, получающий от оперативных служб информацию о разного рода ЧП.
Сейчас центр информации и аналитики региона ежедневно обрабатывает около тысячи сообщений. Как показал месяц работы в тестовом режиме, чаще всего вологжан волнуют вопросы качества дорог, здравоохранения и благоустройства.