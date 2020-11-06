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https://ria.ru/20201106/his-house-1583208478.html
Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes
Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes
Новый фильм ужасов стриминговой платформы Netflix "Его дом" (His house) получил от кинокритиков 100 процентов "свежести" на сайте-агрегатор рецензий Rotten... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:37
2020-11-06T06:40
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
netflix
англия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Новый фильм ужасов стриминговой платформы Netflix "Его дом" (His house) получил от кинокритиков 100 процентов "свежести" на сайте-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes. Это наивысшая оценка на данном ресурсе, сообщает Independnet. По мнению авторов, дебютная лента Реми Уикса, которая вышла на видеосервисе несколько дней назад, получилась удачной благодаря тому, что режиссер мастерски "сочетал хоррор с серьезным социальным посылом". В фильме действие сосредотачивается вокруг молодой пары беженцев в исполнении Вунми Моссаку и Сопе Дирису. Главные герои изо всех сил пытаются приспособиться к новой жизни в Англии и противостоять призракам, которые преследуют их. Ужаса добавляет и костлявая ведьма, которую играет испанский актер Хавьер Ботет, известный по подобным ролям в таких хоррорах, как "Мама" (2013), "Багровый пик (2015), "Слендермен" (2018) и многих других. Зрители тоже поставили фильму высокую оценку – 81 процент "свежести". На Rotten Tomatoes картина или сериал считает успешным, когда набирает 60 процентов и выше.
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix, англия

Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes

06:37 06.11.2020 (обновлено: 06:40 06.11.2020)
 
© BBC Films (2020)Кадр из фильма "Его дом"
Кадр из фильма Его дом - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© BBC Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Новый фильм ужасов стриминговой платформы Netflix "Его дом" (His house) получил от кинокритиков 100 процентов "свежести" на сайте-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes. Это наивысшая оценка на данном ресурсе, сообщает Independnet.
По мнению авторов, дебютная лента Реми Уикса, которая вышла на видеосервисе несколько дней назад, получилась удачной благодаря тому, что режиссер мастерски "сочетал хоррор с серьезным социальным посылом".
В фильме действие сосредотачивается вокруг молодой пары беженцев в исполнении Вунми Моссаку и Сопе Дирису. Главные герои изо всех сил пытаются приспособиться к новой жизни в Англии и противостоять призракам, которые преследуют их.
Ужаса добавляет и костлявая ведьма, которую играет испанский актер Хавьер Ботет, известный по подобным ролям в таких хоррорах, как "Мама" (2013), "Багровый пик (2015), "Слендермен" (2018) и многих других.
Зрители тоже поставили фильму высокую оценку – 81 процент "свежести". На Rotten Tomatoes картина или сериал считает успешным, когда набирает 60 процентов и выше.
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