https://ria.ru/20201106/his-house-1583208478.html

Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes

Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes

Новый фильм ужасов стриминговой платформы Netflix "Его дом" (His house) получил от кинокритиков 100 процентов "свежести" на сайте-агрегатор рецензий Rotten... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T06:37

2020-11-06T06:37

2020-11-06T06:40

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Новый фильм ужасов стриминговой платформы Netflix "Его дом" (His house) получил от кинокритиков 100 процентов "свежести" на сайте-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes. Это наивысшая оценка на данном ресурсе, сообщает Independnet. По мнению авторов, дебютная лента Реми Уикса, которая вышла на видеосервисе несколько дней назад, получилась удачной благодаря тому, что режиссер мастерски "сочетал хоррор с серьезным социальным посылом". В фильме действие сосредотачивается вокруг молодой пары беженцев в исполнении Вунми Моссаку и Сопе Дирису. Главные герои изо всех сил пытаются приспособиться к новой жизни в Англии и противостоять призракам, которые преследуют их. Ужаса добавляет и костлявая ведьма, которую играет испанский актер Хавьер Ботет, известный по подобным ролям в таких хоррорах, как "Мама" (2013), "Багровый пик (2015), "Слендермен" (2018) и многих других. Зрители тоже поставили фильму высокую оценку – 81 процент "свежести". На Rotten Tomatoes картина или сериал считает успешным, когда набирает 60 процентов и выше.

https://ria.ru/20201030/horror-1582273451.html

англия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix, англия