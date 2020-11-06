https://ria.ru/20201106/gruz-1583404687.html

Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

Таможенные органы Китая приостанавливает на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:47

2020-11-06T16:47

2020-11-06T16:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

китай

в мире

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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Таможенные органы Китая приостанавливает на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, следует из заявления главного таможенного управления КНР.По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, китай, в мире