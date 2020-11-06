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Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19
Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19
Таможенные органы Китая приостанавливает на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:47
2020-11-06T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Таможенные органы Китая приостанавливает на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, следует из заявления главного таможенного управления КНР.По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, китай, в мире

Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

16:47 06.11.2020 (обновлено: 16:59 06.11.2020)
 
© REUTERS / Thomas PeterЖенщина у стеллажа с замороженной продукцией в супермаркете в Пекине, КНР
Женщина у стеллажа с замороженной продукцией в супермаркете в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Thomas Peter
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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Таможенные органы Китая приостанавливает на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, следует из заявления главного таможенного управления КНР.

"В связи с выявлением положительной пробы на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешней упаковке замороженных продуктов морского промысла, импортированных на российском рыболовном судне, а также с финского холодильного склада, таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV", - говорится в сообщении.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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