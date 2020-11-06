Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19
16:47 06.11.2020 (обновлено: 16:59 06.11.2020)
ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Таможенные органы Китая приостанавливает на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла, следует из заявления главного таможенного управления КНР.
"В связи с выявлением положительной пробы на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешней упаковке замороженных продуктов морского промысла, импортированных на российском рыболовном судне, а также с финского холодильного склада, таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV", - говорится в сообщении.
По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.
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