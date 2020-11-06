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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201106/granty-1583351452.html
Тюменские молодежные проекты в 2020 году выиграли гранты на 15 млн рублей
Тюменские молодежные проекты в 2020 году выиграли гранты на 15 млн рублей
Социальные и творческие проекты молодежных объединений Тюменской области в 2020 году выиграли на федеральных форумах гранты на общую сумму более 15 миллионов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:50
2020-11-06T12:50
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Социальные и творческие проекты молодежных объединений Тюменской области в 2020 году выиграли на федеральных форумах гранты на общую сумму более 15 миллионов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павел Белявский.Так, в Тюмени с 2017 года работает молодежный театральный центр "Космос", а в 2019 году открылся мультицентр "Контора пароходства". Кроме того, в Тюмени, Тобольске и Ишиме действуют мультицентры "Моя территория", на базе которых молодежь реализует большое количество творческих и социально значимых проектов. Кроме того, Студенческий центр Тюменской области занял первое место в рейтинге самых сильных молодежных правительств России. "В условиях пандемии многие молодежные проекты переведены в онлайн формат онлайн с использованием соцсетей. Например, в рамках регионального проекта-интегратора "Лучше дома", направленного на соблюдение режима самоизоляции, состоялось 688 онлайн-событий, набравших в общей сложности более 6 миллионов просмотров в соцсетях", - добавили в пресс-службе.Этот проект отмечен полпредством президента России в УрФО как одна из самых успешных практик по работе с молодежью в период действия коронавирусных ограничений."Тюменская область была и остается площадкой для экспериментов и инновационных проектов, в том числе в сфере молодежной политики. Нужно продолжать создание условий для того, чтобы у наших талантливых молодых людей были все возможности для самореализации в родном регионе", - подчеркнул на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор.
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александр моор

Тюменские молодежные проекты в 2020 году выиграли гранты на 15 млн рублей

12:50 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Социальные и творческие проекты молодежных объединений Тюменской области в 2020 году выиграли на федеральных форумах гранты на общую сумму более 15 миллионов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павел Белявский.
"В регионе постоянно создаются новые возможности роста для молодежных креативных индустрий. На Всероссийском форуме "Таврида" Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов по реализации концепции развития арт-кластеров и получила грант в размере 5,6 миллиона рублей", - приводит пресс-служба губернатора слова Белявского на заседании президиума облправительства.
Так, в Тюмени с 2017 года работает молодежный театральный центр "Космос", а в 2019 году открылся мультицентр "Контора пароходства". Кроме того, в Тюмени, Тобольске и Ишиме действуют мультицентры "Моя территория", на базе которых молодежь реализует большое количество творческих и социально значимых проектов.
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Кроме того, Студенческий центр Тюменской области занял первое место в рейтинге самых сильных молодежных правительств России.
"В условиях пандемии многие молодежные проекты переведены в онлайн формат онлайн с использованием соцсетей. Например, в рамках регионального проекта-интегратора "Лучше дома", направленного на соблюдение режима самоизоляции, состоялось 688 онлайн-событий, набравших в общей сложности более 6 миллионов просмотров в соцсетях", - добавили в пресс-службе.
Этот проект отмечен полпредством президента России в УрФО как одна из самых успешных практик по работе с молодежью в период действия коронавирусных ограничений.
"Тюменская область была и остается площадкой для экспериментов и инновационных проектов, в том числе в сфере молодежной политики. Нужно продолжать создание условий для того, чтобы у наших талантливых молодых людей были все возможности для самореализации в родном регионе", - подчеркнул на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
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