https://ria.ru/20201106/granty-1583351452.html

Тюменские молодежные проекты в 2020 году выиграли гранты на 15 млн рублей

Тюменские молодежные проекты в 2020 году выиграли гранты на 15 млн рублей

Социальные и творческие проекты молодежных объединений Тюменской области в 2020 году выиграли на федеральных форумах гранты на общую сумму более 15 миллионов... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:50

2020-11-06T12:50

2020-11-06T12:50

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Социальные и творческие проекты молодежных объединений Тюменской области в 2020 году выиграли на федеральных форумах гранты на общую сумму более 15 миллионов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павел Белявский.Так, в Тюмени с 2017 года работает молодежный театральный центр "Космос", а в 2019 году открылся мультицентр "Контора пароходства". Кроме того, в Тюмени, Тобольске и Ишиме действуют мультицентры "Моя территория", на базе которых молодежь реализует большое количество творческих и социально значимых проектов. Кроме того, Студенческий центр Тюменской области занял первое место в рейтинге самых сильных молодежных правительств России. "В условиях пандемии многие молодежные проекты переведены в онлайн формат онлайн с использованием соцсетей. Например, в рамках регионального проекта-интегратора "Лучше дома", направленного на соблюдение режима самоизоляции, состоялось 688 онлайн-событий, набравших в общей сложности более 6 миллионов просмотров в соцсетях", - добавили в пресс-службе.Этот проект отмечен полпредством президента России в УрФО как одна из самых успешных практик по работе с молодежью в период действия коронавирусных ограничений."Тюменская область была и остается площадкой для экспериментов и инновационных проектов, в том числе в сфере молодежной политики. Нужно продолжать создание условий для того, чтобы у наших талантливых молодых людей были все возможности для самореализации в родном регионе", - подчеркнул на заседании губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20201105/shkola-1583234701.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор