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Палестинский заключенный добился освобождения 103-дневной голодовкой
Палестинский заключенный добился освобождения 103-дневной голодовкой
Палестинский заключённый Махер аль-Ахрас приостановил голодовку, которая длилась 103 дня, после соглашения об освобождении из израильской тюрьмы, сообщило... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:30
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палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 6 ноя - РИА Новости. Палестинский заключённый Махер аль-Ахрас приостановил голодовку, которая длилась 103 дня, после соглашения об освобождении из израильской тюрьмы, сообщило агентство ВАФА.Махер аль-Ахрас был арестован в августе этого года и получил четыре месяца административного ареста с возможностью продления.Административный арест, который практикуется израильскими силовиками, не предполагает обязательного вынесения обвинения и рассмотрения дела в суде и может продлеваться по ходатайству спецслужб в течение длительного времени.
https://ria.ru/20200602/1572321752.html
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палестина
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палестина, израиль, в мире

Палестинский заключенный добился освобождения 103-дневной голодовкой

20:30 06.11.2020
 
© AP Photo / Ariel SchalitЗаключенные в тюрьме Шарон, Израиль
Заключенные в тюрьме Шарон, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
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ГАЗА, 6 ноя - РИА Новости. Палестинский заключённый Махер аль-Ахрас приостановил голодовку, которая длилась 103 дня, после соглашения об освобождении из израильской тюрьмы, сообщило агентство ВАФА.

"После 103 дней голодовки палестинский заключённый Махер аль-Ахрас выйдет на свободу 26 ноября - в соответствии с соглашением, достигнутым с израильским управлением тюрем. Время, оставшееся до освобождения, аль-Ахрас проведёт в больнице", - говорится в публикации агентства.

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Махер аль-Ахрас был арестован в августе этого года и получил четыре месяца административного ареста с возможностью продления.
Административный арест, который практикуется израильскими силовиками, не предполагает обязательного вынесения обвинения и рассмотрения дела в суде и может продлеваться по ходатайству спецслужб в течение длительного времени.
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