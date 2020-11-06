https://ria.ru/20201106/golodovka-1583456170.html
Палестинский заключенный добился освобождения 103-дневной голодовкой
Палестинский заключенный добился освобождения 103-дневной голодовкой
Палестинский заключённый Махер аль-Ахрас приостановил голодовку, которая длилась 103 дня, после соглашения об освобождении из израильской тюрьмы, сообщило... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:30
2020-11-06T20:30
2020-11-06T20:30
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ГАЗА, 6 ноя - РИА Новости. Палестинский заключённый Махер аль-Ахрас приостановил голодовку, которая длилась 103 дня, после соглашения об освобождении из израильской тюрьмы, сообщило агентство ВАФА.Махер аль-Ахрас был арестован в августе этого года и получил четыре месяца административного ареста с возможностью продления.Административный арест, который практикуется израильскими силовиками, не предполагает обязательного вынесения обвинения и рассмотрения дела в суде и может продлеваться по ходатайству спецслужб в течение длительного времени.
https://ria.ru/20200602/1572321752.html
https://ria.ru/20200519/1571695424.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, израиль, в мире