"Газпром" планирует вложить в газификацию СКФО 39,3 миллиардов рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Газпром" в рамках программ газоснабжения и газификации регионов РФ предварительно планирует направить на газификацию Северо-Кавказского федерального округа 39,3 миллиарда рублей до 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.
"В настоящее время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" проводят работу по формированию и подписанию программ развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годы. По предварительной информации от ООО "Газпром межрегионгаз", планируемый объем инвестиций в субъекты СКФО на указанный период оценивается в 39,3 миллиарда рублей", - сообщили в ведомстве.
За указанный период планируется обеспечить газификацию 368 населенных пунктов, 131,5 тысячи домовладений и 803 котельных.
Объем инвестиций "Газпрома" для СКФО за период с 2005 по 2019 год составил 25,9 миллиарда рублей, отмечает Минэнерго. На данный момент уровень газификации СКФО составляет 84,1%, а уровень потенциальной газификации – 98,2% при сохранении структуры регионального топливно-энергетического баланса.
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"Газпром" в текущем году подписывает новые пятилетие программы газификации с регионами РФ. Глава компании Алексей Миллер заявлял, что программы газоснабжения и газификации сейчас являются одним из главных социальных проектов "Газпрома". По его словам, к концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью будет завершена газификация, итого 35 регионов страны будут полностью газифицированы. При этом "Газпром" в период с 2021 по 2025 годы направит на газификацию регионов в три раза больше, чем в предыдущие пять лет.