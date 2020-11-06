"Газпром" планирует вложить в газификацию СКФО 39,3 миллиардов рублей

"Газпром" в текущем году подписывает новые пятилетие программы газификации с регионами РФ. Глава компании Алексей Миллер заявлял, что программы газоснабжения и газификации сейчас являются одним из главных социальных проектов "Газпрома". По его словам, к концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью будет завершена газификация, итого 35 регионов страны будут полностью газифицированы. При этом "Газпром" в период с 2021 по 2025 годы направит на газификацию регионов в три раза больше, чем в предыдущие пять лет.