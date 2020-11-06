Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/filadelfiya-1583458665.html
Мэр Филадельфии ответил на обвинения в мошенничестве на выборах
Мэр Филадельфии ответил на обвинения в мошенничестве на выборах
Мэр Филадельфии назвал обвинения в мошенничестве на выборах президента США в Пенсильвании безосновательными, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:51
2020-11-06T21:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
филадельфия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583265018_0:330:2947:1988_1400x0_80_0_0_282e792c02c6884b23985afc7b0d9e09.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Филадельфии назвал обвинения в мошенничестве на выборах президента США в Пенсильвании безосновательными, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.Он подчеркнул, что подсчет продолжится, пока не будет подсчитан каждый действительный бюллетень, и окончательный результат будет означать "не победу какого-то кандидата или партии, а победу демократии".Пенсильвания - один из решающих штатов на прошедших во вторник выборах. На кону 20 голосов выборщиков. Пока, по предварительным данным, по итогу 96% подсчитанных голосов в гонке с минимальным отрывом лидирует кандидат от демократов Джо Байден с 49,5% против 49,3% у Дональда Трампа.
пенсильвания
филадельфия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов
Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.
2020-11-06T20:51
true
PT1M40S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583265018_191:458:2310:2048_1400x0_80_0_0_f95ee1cc7db5a5049fc2f46428996bf9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире

Мэр Филадельфии ответил на обвинения в мошенничестве на выборах

20:51 06.11.2020 (обновлено: 21:05 06.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания
Сторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Филадельфии назвал обвинения в мошенничестве на выборах президента США в Пенсильвании безосновательными, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"В то время как некоторые, включая президента, продолжают распространять бездоказательные обвинения в подтасовках, обвинения, не подкрепленные ни одним доказательством, то, что мы видим в Филадельфии, - это чистая и простая демократия", - сказал мэр города Джим Кенни.

Он подчеркнул, что подсчет продолжится, пока не будет подсчитан каждый действительный бюллетень, и окончательный результат будет означать "не победу какого-то кандидата или партии, а победу демократии".
Пенсильвания - один из решающих штатов на прошедших во вторник выборах. На кону 20 голосов выборщиков. Пока, по предварительным данным, по итогу 96% подсчитанных голосов в гонке с минимальным отрывом лидирует кандидат от демократов Джо Байден с 49,5% против 49,3% у Дональда Трампа.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияФиладельфияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
22:32Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Лента новостейМолния