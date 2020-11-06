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Мэр Филадельфии ответил на обвинения в мошенничестве на выборах

Мэр Филадельфии ответил на обвинения в мошенничестве на выборах

Мэр Филадельфии назвал обвинения в мошенничестве на выборах президента США в Пенсильвании безосновательными, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:51

2020-11-06T20:51

2020-11-06T21:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

филадельфия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Филадельфии назвал обвинения в мошенничестве на выборах президента США в Пенсильвании безосновательными, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.Он подчеркнул, что подсчет продолжится, пока не будет подсчитан каждый действительный бюллетень, и окончательный результат будет означать "не победу какого-то кандидата или партии, а победу демократии".Пенсильвания - один из решающих штатов на прошедших во вторник выборах. На кону 20 голосов выборщиков. Пока, по предварительным данным, по итогу 96% подсчитанных голосов в гонке с минимальным отрывом лидирует кандидат от демократов Джо Байден с 49,5% против 49,3% у Дональда Трампа.

пенсильвания

филадельфия

сша

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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский. 2020-11-06T20:51 true PT1M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире