Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201106/energomoschnosti-1583385236.html
Бирюков: капремонт добавил дополнительные энергомощности 25 поликлиникам
Бирюков: капремонт добавил дополнительные энергомощности 25 поликлиникам
В ходе проведения капремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:28
2020-11-06T15:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428914_0:93:2820:1679_1400x0_80_0_0_20f821606ff1e883e387208ce1328d0f.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ходе проведения капремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Летом энергетики добавили 3,8 МВт мощности 11 поликлиникам, до конца октября 6,4 МВт получили еще 14 медучреждений. Всего до конца года энергетики обновят электросетевую инфраструктуру 35 поликлиник, общий объем дополнительных мощностей составит 14,4 МВт", — рассказал Бирюков.Он отметил, что после завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для работы которого требуется дополнительная электрическая мощность.Заместитель мэра подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности."Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что часть поликлиник, в которых проводится капремонт, нуждается в капитальной реконструкции сетей — строительстве новых трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения. Например, для трех детских поликлиник в Южном административном округе энергетики установили новые трансформаторные подстанции с современным оборудованием и проложили кабельные линии. Аналогичный комплекс работ был выполнен еще для семи медучреждений.
https://ria.ru/20201019/rekonstruktsiya-1580462751.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428914_229:0:2590:1771_1400x0_80_0_0_b991777a596b18bdf5cb13de9cc20aae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: капремонт добавил дополнительные энергомощности 25 поликлиникам

15:28 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПоликлиника в одном из районов Москвы
Поликлиника в одном из районов Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ходе проведения капремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Летом энергетики добавили 3,8 МВт мощности 11 поликлиникам, до конца октября 6,4 МВт получили еще 14 медучреждений. Всего до конца года энергетики обновят электросетевую инфраструктуру 35 поликлиник, общий объем дополнительных мощностей составит 14,4 МВт", — рассказал Бирюков.
Он отметил, что после завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для работы которого требуется дополнительная электрическая мощность.
Заместитель мэра подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности.
"Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", — пояснил Бирюков.
Строительство энергомоста через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 12:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: две электроподстанции реконструируют в Новой Москве до января
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что часть поликлиник, в которых проводится капремонт, нуждается в капитальной реконструкции сетей — строительстве новых трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения. Например, для трех детских поликлиник в Южном административном округе энергетики установили новые трансформаторные подстанции с современным оборудованием и проложили кабельные линии. Аналогичный комплекс работ был выполнен еще для семи медучреждений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
22:32Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Лента новостейМолния