https://ria.ru/20201106/energomoschnosti-1583385236.html

Бирюков: капремонт добавил дополнительные энергомощности 25 поликлиникам

Бирюков: капремонт добавил дополнительные энергомощности 25 поликлиникам

В ходе проведения капремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:28

2020-11-06T15:28

2020-11-06T15:28

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ходе проведения капремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Летом энергетики добавили 3,8 МВт мощности 11 поликлиникам, до конца октября 6,4 МВт получили еще 14 медучреждений. Всего до конца года энергетики обновят электросетевую инфраструктуру 35 поликлиник, общий объем дополнительных мощностей составит 14,4 МВт", — рассказал Бирюков.Он отметил, что после завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для работы которого требуется дополнительная электрическая мощность.Заместитель мэра подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности."Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что часть поликлиник, в которых проводится капремонт, нуждается в капитальной реконструкции сетей — строительстве новых трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения. Например, для трех детских поликлиник в Южном административном округе энергетики установили новые трансформаторные подстанции с современным оборудованием и проложили кабельные линии. Аналогичный комплекс работ был выполнен еще для семи медучреждений.

https://ria.ru/20201019/rekonstruktsiya-1580462751.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва