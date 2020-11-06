https://ria.ru/20201106/elektrichestvo-1583459556.html

В Сирии восстановили электроснабжение

В Сирии восстановили электроснабжение

Подача электричества возобновлена во всех провинциях САР после устранения последствий аварии в пятницу, заявил министр энергетики Сирии Гассан Замель сирийскому РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:59

2020-11-06T20:59

2020-11-06T20:59

сирия

в мире

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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Подача электричества возобновлена во всех провинциях САР после устранения последствий аварии в пятницу, заявил министр энергетики Сирии Гассан Замель сирийскому государственному агентству САНА.В пятницу утром по всей Сирии было отключено электроснабжение в результате аварии, как сообщалось в заявлении министерства энергетики страны."Электроснабжение восстановлено во всех провинциях Сирии после устранения последствий аварии, которая привела к отключению электричества по всей стране", - сказал Замель.

https://ria.ru/20200824/1576217204.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, в мире