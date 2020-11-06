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В СИЗО отправили распоряжение об исполнении приговора Ефремову
В СИЗО отправили распоряжение об исполнении приговора Ефремову
Пресненский суд Москвы направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного к 7,5 годам колонии по делу о... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:49
2020-11-06T21:12
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного к 7,5 годам колонии по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ожидается, что в скором времени администрация изолятора решит вопрос, где именно актер будет отбывать наказание. Правозащитница Марина Литвинович говорила о желании актера отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он содержится сейчас. По информации источника РИА Новости, просьба актера, скорее всего, будет удовлетворена.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/efremov-1583054069.html
https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

В СИЗО отправили распоряжение об исполнении приговора Ефремову

17:49 06.11.2020 (обновлено: 21:12 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного к 7,5 годам колонии по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания, для дальнейшего исполнения", - рассказала собеседница агентства.

Ожидается, что в скором времени администрация изолятора решит вопрос, где именно актер будет отбывать наказание. Правозащитница Марина Литвинович говорила о желании актера отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он содержится сейчас. По информации источника РИА Новости, просьба актера, скорее всего, будет удовлетворена.
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По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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