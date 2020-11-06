https://ria.ru/20201106/efremov-1583423279.html

В СИЗО отправили распоряжение об исполнении приговора Ефремову

В СИЗО отправили распоряжение об исполнении приговора Ефремову

Пресненский суд Москвы направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного к 7,5 годам колонии по делу о... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:49

2020-11-06T17:49

2020-11-06T21:12

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного к 7,5 годам колонии по делу о смертельном ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ожидается, что в скором времени администрация изолятора решит вопрос, где именно актер будет отбывать наказание. Правозащитница Марина Литвинович говорила о желании актера отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он содержится сейчас. По информации источника РИА Новости, просьба актера, скорее всего, будет удовлетворена.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/efremov-1583054069.html

https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия