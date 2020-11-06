https://ria.ru/20201106/efiopiya-1583372031.html
Посольство рассказало о местонахождении россиян в Эфиопии, где идут бои
Посольство рассказало о местонахождении россиян в Эфиопии, где идут бои
На севере Эфиопии, где обострилась обстановка в результате ожесточенных столкновений военнослужащих эфиопской армии и сторонников оппозиционной партии Народный... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:28
2020-11-06T14:28
2020-11-06T14:28
аддис-абеба
эфиопия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На севере Эфиопии, где обострилась обстановка в результате ожесточенных столкновений военнослужащих эфиопской армии и сторонников оппозиционной партии Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ), находится два российских гражданина, с ними все в порядке, они в безопасном месте, сообщил РИА Новости и.о. заведующего консульским отделом посольства России в Аддис-Абебе Кирилл Клюйков.Ранее в МИД РФ призвали противоборствующие стороны в Эфиопии прекратить боевые действия. В ведомстве отметили, что по поступающей из Аддис-Абебы информации, резко обострилась обстановка на севере Эфиопии – в регионе Тыграй, где 4 ноября подразделения Народного фронта освобождения Тыграй атаковали штаб и казармы расквартированных здесь регулярных частей эфиопской армии. В результате ожесточенных столкновений с обеих сторон имеются многочисленные жертвы.Власти Эфиопии в среду обвинили Народный фронт освобождения региона Тыграй в нападении на военную базу и мобилизовали войска.Политическая партия Народный фронт освобождения Тыграй находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй. В сентябре представители НФОТ обратилась в избирком страны с просьбой провести местные выборы, которые были отложены из-за ситуации с коронавирусом. После получения отказа региональные власти организовали собственные выборы, которые федеральные власти признали незаконными.Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало нерегулярные подразделения ополченцев". При этом, в офисе премьера сочли, что Фронт совершил атаку на военных, которых они рассматривали в качестве "иностранной армии", а не силы, которая защищала местное население.По информации агентства Рейтер, эфиопские войска уже начали военную операцию в регионе Тыграй. Власти региона запретили авиасообщение в своем воздушном пространстве.Офис премьера впоследствии сообщил о введении чрезвычайного положения на шесть месяцев. В заявлении говорится, что в регионе совершаются "незаконные и жестокие действия", которые ставят под угрозу "конституцию и конституционный порядок, мир и безопасность, а также суверенитет страны".
https://ria.ru/20201030/stolknoveniya-1582393275.html
https://ria.ru/20201028/stolknoveniya-1581915139.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аддис-абеба, эфиопия, в мире
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
На севере Эфиопии
, где обострилась обстановка в результате ожесточенных столкновений военнослужащих эфиопской армии и сторонников оппозиционной партии Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ), находится два российских гражданина, с ними все в порядке, они в безопасном месте, сообщил РИА Новости и.о. заведующего консульским отделом посольства России в Аддис-Абебе
Кирилл Клюйков.
"Там (на севере Эфиопии) находится два гражданина РФ. У них все хорошо, они целы, находятся в безопасном месте. Несмотря на отсутствие сотовой связи и интернета, с ними установлена связь. Но ситуация (в районе Тыграй) очень сложная", - сказали в дипмиссии. В консульском отделе уточнили, что в Эфиопии находятся ученый и преподавательница из России.
Ранее в МИД РФ призвали противоборствующие стороны в Эфиопии прекратить боевые действия. В ведомстве отметили, что по поступающей из Аддис-Абебы информации, резко обострилась обстановка на севере Эфиопии – в регионе Тыграй, где 4 ноября подразделения Народного фронта освобождения Тыграй атаковали штаб и казармы расквартированных здесь регулярных частей эфиопской армии. В результате ожесточенных столкновений с обеих сторон имеются многочисленные жертвы.
Власти Эфиопии в среду обвинили Народный фронт освобождения региона Тыграй в нападении на военную базу и мобилизовали войска.
Политическая партия Народный фронт освобождения Тыграй находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй. В сентябре представители НФОТ обратилась в избирком страны с просьбой провести местные выборы, которые были отложены из-за ситуации с коронавирусом. После получения отказа региональные власти организовали собственные выборы, которые федеральные власти признали незаконными.
Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало нерегулярные подразделения ополченцев". При этом, в офисе премьера сочли, что Фронт совершил атаку на военных, которых они рассматривали в качестве "иностранной армии", а не силы, которая защищала местное население.
По информации агентства Рейтер
, эфиопские войска уже начали военную операцию в регионе Тыграй. Власти региона запретили авиасообщение в своем воздушном пространстве.
Офис премьера впоследствии сообщил о введении чрезвычайного положения на шесть месяцев. В заявлении говорится, что в регионе совершаются "незаконные и жестокие действия", которые ставят под угрозу "конституцию и конституционный порядок, мир и безопасность, а также суверенитет страны".