https://ria.ru/20201106/efiopiya-1583372031.html

Посольство рассказало о местонахождении россиян в Эфиопии, где идут бои

Посольство рассказало о местонахождении россиян в Эфиопии, где идут бои

На севере Эфиопии, где обострилась обстановка в результате ожесточенных столкновений военнослужащих эфиопской армии и сторонников оппозиционной партии Народный... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:28

2020-11-06T14:28

2020-11-06T14:28

аддис-абеба

эфиопия

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На севере Эфиопии, где обострилась обстановка в результате ожесточенных столкновений военнослужащих эфиопской армии и сторонников оппозиционной партии Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ), находится два российских гражданина, с ними все в порядке, они в безопасном месте, сообщил РИА Новости и.о. заведующего консульским отделом посольства России в Аддис-Абебе Кирилл Клюйков.Ранее в МИД РФ призвали противоборствующие стороны в Эфиопии прекратить боевые действия. В ведомстве отметили, что по поступающей из Аддис-Абебы информации, резко обострилась обстановка на севере Эфиопии – в регионе Тыграй, где 4 ноября подразделения Народного фронта освобождения Тыграй атаковали штаб и казармы расквартированных здесь регулярных частей эфиопской армии. В результате ожесточенных столкновений с обеих сторон имеются многочисленные жертвы.Власти Эфиопии в среду обвинили Народный фронт освобождения региона Тыграй в нападении на военную базу и мобилизовали войска.Политическая партия Народный фронт освобождения Тыграй находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй. В сентябре представители НФОТ обратилась в избирком страны с просьбой провести местные выборы, которые были отложены из-за ситуации с коронавирусом. После получения отказа региональные власти организовали собственные выборы, которые федеральные власти признали незаконными.Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало нерегулярные подразделения ополченцев". При этом, в офисе премьера сочли, что Фронт совершил атаку на военных, которых они рассматривали в качестве "иностранной армии", а не силы, которая защищала местное население.По информации агентства Рейтер, эфиопские войска уже начали военную операцию в регионе Тыграй. Власти региона запретили авиасообщение в своем воздушном пространстве.Офис премьера впоследствии сообщил о введении чрезвычайного положения на шесть месяцев. В заявлении говорится, что в регионе совершаются "незаконные и жестокие действия", которые ставят под угрозу "конституцию и конституционный порядок, мир и безопасность, а также суверенитет страны".

https://ria.ru/20201030/stolknoveniya-1582393275.html

https://ria.ru/20201028/stolknoveniya-1581915139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аддис-абеба, эфиопия, в мире