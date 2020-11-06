Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/draka-1583425321.html
СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой
СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой
Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции после драки в кафе, где были избиты два человека, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:55
2020-11-06T17:58
россия
гумвд
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции после драки в кафе, где были избиты два человека, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.По версии следствия, в ночь на 31 октября 2020 года в одном из кафе города Отрадный Самарской области несколько мужчин избили 33-летнего мужчину, еще у одного мужчины в медучреждении были диагностированы ушибы спины. По информации ГУМВД по региону, в ходе проверки было установлено, что одним из возможных участников произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области, не находившийся на тот момент при исполнении служебных обязанностей.Врио начальника ГУМВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по факту произошедшего назначена служебная проверка. Отмечается, что если вина полицейского будет установлена, его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20201103/grebenyuk-1582913098.html
https://ria.ru/20200622/1573276453.html
россия
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, самарская область, происшествия

СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой

17:55 06.11.2020 (обновлено: 17:58 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции после драки в кафе, где были избиты два человека, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь на 31 октября 2020 года в одном из кафе города Отрадный Самарской области несколько мужчин избили 33-летнего мужчину, еще у одного мужчины в медучреждении были диагностированы ушибы спины. По информации ГУМВД по региону, в ходе проверки было установлено, что одним из возможных участников произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области, не находившийся на тот момент при исполнении служебных обязанностей.
Стихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 21:33
Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной драке после ссоры в чате

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Врио начальника ГУМВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по факту произошедшего назначена служебная проверка. Отмечается, что если вина полицейского будет установлена, его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Массовая драка в Норильске - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 07:26
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
 
РоссияГУМВДСамарская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
22:32Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Лента новостейМолния