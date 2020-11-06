СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой
17:55 06.11.2020 (обновлено: 17:58 06.11.2020)
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции после драки в кафе, где были избиты два человека, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь на 31 октября 2020 года в одном из кафе города Отрадный Самарской области несколько мужчин избили 33-летнего мужчину, еще у одного мужчины в медучреждении были диагностированы ушибы спины. По информации ГУМВД по региону, в ходе проверки было установлено, что одним из возможных участников произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области, не находившийся на тот момент при исполнении служебных обязанностей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Врио начальника ГУМВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по факту произошедшего назначена служебная проверка. Отмечается, что если вина полицейского будет установлена, его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.