https://ria.ru/20201106/draka-1583425321.html

СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой

СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой

Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции после драки в кафе, где были избиты два человека, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:55

2020-11-06T17:55

2020-11-06T17:58

россия

гумвд

самарская область

происшествия

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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции после драки в кафе, где были избиты два человека, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.По версии следствия, в ночь на 31 октября 2020 года в одном из кафе города Отрадный Самарской области несколько мужчин избили 33-летнего мужчину, еще у одного мужчины в медучреждении были диагностированы ушибы спины. По информации ГУМВД по региону, в ходе проверки было установлено, что одним из возможных участников произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области, не находившийся на тот момент при исполнении служебных обязанностей.Врио начальника ГУМВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по факту произошедшего назначена служебная проверка. Отмечается, что если вина полицейского будет установлена, его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20201103/grebenyuk-1582913098.html

https://ria.ru/20200622/1573276453.html

россия

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, самарская область, происшествия