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https://ria.ru/20201106/donbass-1583436401.html
Зеленский оценил новый план Украины по урегулированию в Донбассе
Зеленский оценил новый план Украины по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный Киевом план по урегулированию ситуации в Донбассе даёт возможность провести там выборы весной... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:32
2020-11-06T18:32
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный Киевом план по урегулированию ситуации в Донбассе даёт возможность провести там выборы весной 2021 года, главное обеспечить безопасность.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта."Мы с вами прекрасно понимаем, как выборы могут быть демократическими и цивилизованными, прозрачными, если там нет безопасной ситуации? А без нормальной ситуации с безопасностью туда не приедут ни наблюдатели, ни представители всех партий, ни Центральной избирательной комиссии. Мы все-таки считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению на заседании ТКГ (трехсторонней контактной группы) Украина сегодня дает возможность все это сделать, чтобы весной провести выборы", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами в пятницу, которое транслировалось на его странице в Facebook.По его словам, предложенный Киевом план также предусматривает изменения в украинское законодательство. "Мы идем по этому плану, там есть изменения в законодательство. И в рамках этих законов, которые проговариваются и в "нормандском формате", и в Минске мы будем действовать, обязательно", - добавил Зеленский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201106/donbass-1583292088.html
https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html
донбасс
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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский оценил новый план Украины по урегулированию в Донбассе

18:32 06.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный Киевом план по урегулированию ситуации в Донбассе даёт возможность провести там выборы весной 2021 года, главное обеспечить безопасность.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
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"Мы с вами прекрасно понимаем, как выборы могут быть демократическими и цивилизованными, прозрачными, если там нет безопасной ситуации? А без нормальной ситуации с безопасностью туда не приедут ни наблюдатели, ни представители всех партий, ни Центральной избирательной комиссии. Мы все-таки считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению на заседании ТКГ (трехсторонней контактной группы) Украина сегодня дает возможность все это сделать, чтобы весной провести выборы", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами в пятницу, которое транслировалось на его странице в Facebook.
По его словам, предложенный Киевом план также предусматривает изменения в украинское законодательство. "Мы идем по этому плану, там есть изменения в законодательство. И в рамках этих законов, которые проговариваются и в "нормандском формате", и в Минске мы будем действовать, обязательно", - добавил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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