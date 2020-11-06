Зеленский оценил новый план Украины по урегулированию в Донбассе
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный Киевом план по урегулированию ситуации в Донбассе даёт возможность провести там выборы весной 2021 года, главное обеспечить безопасность.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
"Мы с вами прекрасно понимаем, как выборы могут быть демократическими и цивилизованными, прозрачными, если там нет безопасной ситуации? А без нормальной ситуации с безопасностью туда не приедут ни наблюдатели, ни представители всех партий, ни Центральной избирательной комиссии. Мы все-таки считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению на заседании ТКГ (трехсторонней контактной группы) Украина сегодня дает возможность все это сделать, чтобы весной провести выборы", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами в пятницу, которое транслировалось на его странице в Facebook.
По его словам, предложенный Киевом план также предусматривает изменения в украинское законодательство. "Мы идем по этому плану, там есть изменения в законодательство. И в рамках этих законов, которые проговариваются и в "нормандском формате", и в Минске мы будем действовать, обязательно", - добавил Зеленский.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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