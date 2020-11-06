https://ria.ru/20201106/donbass-1583433971.html
Зеленский пообещал вернуть Донбасс под контроль Украины
Зеленский пообещал вернуть Донбасс под контроль Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными в Луганской области и выразил уверенность, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:24
2020-11-06T18:24
2020-11-06T18:24
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
луганская область
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в мире
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными в Луганской области и выразил уверенность, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.По данным пресс-службы, Зеленский посетил место дислокации военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил и ознакомился с условиями службы на передовых позициях."Я уверен: благодаря устойчивости наших героев это (возвращение территорий под контроль Киева - ред.) обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину", - цитирует Зеленского пресс-служба.Как отмечается, Зеленский вручил военным подарки и сертификат на военный автомобиль.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200919/donbass-1577491486.html
https://ria.ru/20201106/donbass-1583292088.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире