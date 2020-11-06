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В ДНР раскритиковали новый план Киева по Донбассу
В ДНР раскритиковали новый план Киева по Донбассу
Новый план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе полностью противоречит минским соглашениям, это очередная попытка переписать Комплекс мер, заявила... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:21
2020-11-06T15:21
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
киев
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Новый план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе полностью противоречит минским соглашениям, это очередная попытка переписать Комплекс мер, заявила журналистам министр иностранных дел ДНР, представитель непризнанной республики в контактной группе Наталья Никонорова.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана."Несмотря на оговоренные сроки – до среды текущей недели – мы получили версию проекта дорожной карты от украинской стороны только лишь вчера вечером. Как уже было очевидно из декламируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер", - сказала она.По ее словам, "данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более, чем очередной популистский ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины".
https://ria.ru/20201106/obstrel-1583308549.html
https://ria.ru/20201106/obstrel-1583307308.html
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, в мире

В ДНР раскритиковали новый план Киева по Донбассу

15:21 06.11.2020
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : МИД ДНР
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Новый план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе полностью противоречит минским соглашениям, это очередная попытка переписать Комплекс мер, заявила журналистам министр иностранных дел ДНР, представитель непризнанной республики в контактной группе Наталья Никонорова.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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ДНР обвинила силовиков в обстреле района Донецкой фильтровальной станции
"Несмотря на оговоренные сроки – до среды текущей недели – мы получили версию проекта дорожной карты от украинской стороны только лишь вчера вечером. Как уже было очевидно из декламируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер", - сказала она.
По ее словам, "данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более, чем очередной популистский ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины".
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукКиевВ мире
 
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