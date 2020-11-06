https://ria.ru/20201106/diabet-1583355878.html

Голикова поручила определить понятие "школа диабета"

Голикова поручила определить понятие "школа диабета"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и ФОМС определить понятие "школа диабета", следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:10

2020-11-06T13:10

2020-11-06T13:10

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185479_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c333fa73ca5f76d73af24353e6261533.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и ФОМС определить понятие "школа диабета", следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко), ФОМС России (Е.Е. Чернякова) определить понятие "школа диабета" и о результатах доложить в Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Срок - 20 декабря 2020 года", - говорится в документе.Согласно ему, регионы должны будут представить в Минздрав информацию о деятельности таких школ: их количестве, видах медорганизаций, на базе которых они работают, а также числу и стоимости оказанных услуг до 30 ноября. В регионы должны быть направлены методические рекомендации по вопросам организации работы "школ диабета".Минздраву совместно с Росздравнадзором поручено проанализировать потребность взрослых и детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, в диагностических средствах – тест-полосках и системах непрерывного мониторинга для определения содержания глюкозы в крови – и представить в совет соответствующие предложения. Субъектам должны быть направлены рекомендации по обеспечению людей с сахарным диабетом 1 типа, не имеющим инвалидность, такими диагностическими средствами.Ведомствам также поручено проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулинотерапию, диагностическими средствами. Минздрав вместе со своими профильными центрами также должен сформировать перечень неинсулиновых сахароснижающих препаратов с доказанными благоприятными эффектами в отношении "риска развития сердечно-сосудистых событий", снижения госпитализаций из-за хронической сердечной недостаточности, оценить потребность пациентов в них.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/diabet-1581181010.html

https://ria.ru/20201027/diabet-1581760670.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество