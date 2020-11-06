Голикова поручила определить понятие "школа диабета"
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и ФОМС определить понятие "школа диабета", следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России (М.А. Мурашко), ФОМС России (Е.Е. Чернякова) определить понятие "школа диабета" и о результатах доложить в Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Срок - 20 декабря 2020 года", - говорится в документе.
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Согласно ему, регионы должны будут представить в Минздрав информацию о деятельности таких школ: их количестве, видах медорганизаций, на базе которых они работают, а также числу и стоимости оказанных услуг до 30 ноября. В регионы должны быть направлены методические рекомендации по вопросам организации работы "школ диабета".
Минздраву совместно с Росздравнадзором поручено проанализировать потребность взрослых и детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, в диагностических средствах – тест-полосках и системах непрерывного мониторинга для определения содержания глюкозы в крови – и представить в совет соответствующие предложения. Субъектам должны быть направлены рекомендации по обеспечению людей с сахарным диабетом 1 типа, не имеющим инвалидность, такими диагностическими средствами.
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Ведомствам также поручено проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулинотерапию, диагностическими средствами. Минздрав вместе со своими профильными центрами также должен сформировать перечень неинсулиновых сахароснижающих препаратов с доказанными благоприятными эффектами в отношении "риска развития сердечно-сосудистых событий", снижения госпитализаций из-за хронической сердечной недостаточности, оценить потребность пациентов в них.