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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/destabilizatsiya-1583319726.html
Нарышкин: Запад испытывает на Белоруссии методы дестабилизации в России
Нарышкин: Запад испытывает на Белоруссии методы дестабилизации в России
Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России, но никаких новых технологий раскачивания ситуации РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:26
2020-11-06T12:53
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
министерство обороны сша
дмитрий киселев
сергей нарышкин
белоруссия
сша
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России, но никаких новых технологий раскачивания ситуации не отмечено, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил тогда Нарышкин.Как отмечалось в заявлении директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, указывал Нарышкин.Директор СВР тогда также сообщил, что "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, а также аффилированных с госдепом американских неправительственных организаций.По имеющимся у СВР данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, сообщал в сентябре Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР. Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны сша, дмитрий киселев, сергей нарышкин, белоруссия, сша, в мире

Нарышкин: Запад испытывает на Белоруссии методы дестабилизации в России

10:26 06.11.2020 (обновлено: 12:53 06.11.2020)
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России, но никаких новых технологий раскачивания ситуации не отмечено, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Ну это очевидно – то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию", - сказал Нарышкин. "Но, признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии "цветных революций" известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира", - добавил он.
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Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил тогда Нарышкин.
Как отмечалось в заявлении директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, указывал Нарышкин.
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Директор СВР тогда также сообщил, что "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, а также аффилированных с госдепом американских неправительственных организаций.
По имеющимся у СВР данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, сообщал в сентябре Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР. Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Министерство обороны СШАДмитрий КиселевСергей НарышкинБелоруссияСШАВ мире
 
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