https://ria.ru/20201106/demonstratsiya-1583296681.html

На Манхэттене началась демонстрация сотен сторонников BLM

На Манхэттене началась демонстрация сотен сторонников BLM

Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter начали шествие в нижней части Манхэттена, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:48

2020-11-06T03:48

2020-11-06T03:48

нью-йорк (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

манхэттен

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter начали шествие в нижней части Манхэттена, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.В толпе множество флагов BLM и сексуальных меньшинств. Толпу сопровождает большое количество полиции на велосипедах и пресса.В колонне слышны барабаны, идущие скандируют "black lives matter".До шествия на митинге звучали заявления о том, что сторонники Дональда Трампа "убили много протестующих сторонников BLM".Из колонны доносят оскорбительные кричалки в адрес Трампа и полиции. Некоторые пытаются провоцировать идущих по обочине полицейских, пока столкновений не было.

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), дональд трамп, манхэттен, сша, в мире