https://ria.ru/20201106/demonstratsiya-1583296681.html
На Манхэттене началась демонстрация сотен сторонников BLM
На Манхэттене началась демонстрация сотен сторонников BLM
Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter начали шествие в нижней части Манхэттена, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:48
2020-11-06T03:48
2020-11-06T03:48
нью-йорк (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
манхэттен
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583122544_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7fdfd47b4b1bdc7e48d981974f44e231.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter начали шествие в нижней части Манхэттена, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.В толпе множество флагов BLM и сексуальных меньшинств. Толпу сопровождает большое количество полиции на велосипедах и пресса.В колонне слышны барабаны, идущие скандируют "black lives matter".До шествия на митинге звучали заявления о том, что сторонники Дональда Трампа "убили много протестующих сторонников BLM".Из колонны доносят оскорбительные кричалки в адрес Трампа и полиции. Некоторые пытаются провоцировать идущих по обочине полицейских, пока столкновений не было.
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583122544_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bd7029db5f632c7227e743d547e0689f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), дональд трамп, манхэттен, сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter начали шествие в нижней части Манхэттена, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
В толпе множество флагов BLM и сексуальных меньшинств. Толпу сопровождает большое количество полиции на велосипедах и пресса.
В колонне слышны барабаны, идущие скандируют "black lives matter".
До шествия на митинге звучали заявления о том, что сторонники Дональда Трампа
"убили много протестующих сторонников BLM".
Из колонны доносят оскорбительные кричалки в адрес Трампа и полиции. Некоторые пытаются провоцировать идущих по обочине полицейских, пока столкновений не было.