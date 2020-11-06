https://ria.ru/20201106/chernobyl-1583415159.html

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех грибников

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех грибников

Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех грибников, которые незаконно туда проникли и пытались вывезти... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:25

2020-11-06T17:25

2020-11-06T17:25

чернобыльская аэс

киевская область

украина

в мире

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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех грибников, которые незаконно туда проникли и пытались вывезти 60 килограммов грибов, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.Полицейские возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности", санкция которой предусматривает штраф или до трех лет лишения свободы. Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения полицейские составили на грибников административные протоколы.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20201009/chernobyl-1579036198.html

киевская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, киевская область, украина, в мире