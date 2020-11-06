В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех грибников
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех грибников, которые незаконно туда проникли и пытались вывезти 60 килограммов грибов, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти собранное на территории зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля… Все они жители Киевской области и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов. Почти 60 килограммов лесных грибов полицейские изъяли", - говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности", санкция которой предусматривает штраф или до трех лет лишения свободы. Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения полицейские составили на грибников административные протоколы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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