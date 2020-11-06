https://ria.ru/20201106/byvshie-1583243012.html

Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"

Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"

Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:33

2020-11-06T02:33

2020-11-06T03:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

полина гагарина

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start. Позже уже на своей странице Гагарина более подробно рассказала о дебюте в кино и своей роли. Полина Гагарина отметила, что у нее есть диплом Школы-студии МХАТ. Эти знания помогли ей справиться с серьезной ролью, которую она давно хотела сыграть: "Так получилось, что "Бывшие" – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".Премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019 году. Главные роли в драме исполнили: Людмила Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и другие.Выход третьего сезона состоится в ближайшее время на Start.

https://ria.ru/20201015/soderzhanki-1579991307.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, полина гагарина