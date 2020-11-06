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Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном... РИА Новости, 06.11.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
полина гагарина
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start. Позже уже на своей странице Гагарина более подробно рассказала о дебюте в кино и своей роли. Полина Гагарина отметила, что у нее есть диплом Школы-студии МХАТ. Эти знания помогли ей справиться с серьезной ролью, которую она давно хотела сыграть: "Так получилось, что "Бывшие" – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".Премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019 году. Главные роли в драме исполнили: Людмила Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и другие.Выход третьего сезона состоится в ближайшее время на Start.
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кино и сериалы, новости культуры, полина гагарина

Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"

02:33 06.11.2020 (обновлено: 03:49 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start.

"К касту нового сезона присоединяется Полина Гагарина. Она исполнит роль Лены – писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья", – написали представители Start.

Позже уже на своей странице Гагарина более подробно рассказала о дебюте в кино и своей роли.
"Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной", – написала певица.
Полина Гагарина отметила, что у нее есть диплом Школы-студии МХАТ. Эти знания помогли ей справиться с серьезной ролью, которую она давно хотела сыграть: "Так получилось, что "Бывшие" – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".
Премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019 году. Главные роли в драме исполнили: Людмила Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и другие.
Выход третьего сезона состоится в ближайшее время на Start.
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КультураКино и сериалыНовости культурыПолина Гагарина
 
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