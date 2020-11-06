https://ria.ru/20201106/byvshie-1583243012.html
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:33
2020-11-06T02:33
2020-11-06T03:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
полина гагарина
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start. Позже уже на своей странице Гагарина более подробно рассказала о дебюте в кино и своей роли. Полина Гагарина отметила, что у нее есть диплом Школы-студии МХАТ. Эти знания помогли ей справиться с серьезной ролью, которую она давно хотела сыграть: "Так получилось, что "Бывшие" – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".Премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019 году. Главные роли в драме исполнили: Людмила Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и другие.Выход третьего сезона состоится в ближайшее время на Start.
https://ria.ru/20201015/soderzhanki-1579991307.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, полина гагарина
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start.
"К касту нового сезона присоединяется Полина Гагарина. Она исполнит роль Лены – писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья", – написали представители Start.
Позже уже на своей странице Гагарина более подробно рассказала
о дебюте в кино и своей роли.
"Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной", – написала певица.
Полина Гагарина отметила, что у нее есть диплом Школы-студии МХАТ. Эти знания помогли ей справиться с серьезной ролью, которую она давно хотела сыграть: "Так получилось, что "Бывшие" – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".
Премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019 году. Главные роли в драме исполнили: Людмила Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и другие.
Выход третьего сезона состоится в ближайшее время на Start.