WP: Почта США не смогла доставить 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов
03:59 06.11.2020 (обновлено: 04:16 06.11.2020)
© AP Photo / Paula BronsteinВыемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
© AP Photo / Paula Bronstein
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей к дню президентских выборов во вторник, 4 ноября, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные ведомства.
Как сообщает издание, почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в предоставленных в суд документах.
© REUTERS / Hannah McKayВодитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
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Водитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
© РИА Новости / Юки Ивамура04.11.2020 Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США. Юки Ивамура / РИА Новости
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04.11.2020 Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США. Юки Ивамура / РИА Новости
2 из 3
Водитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
3 из 3
04.11.2020 Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США. Юки Ивамура / РИА Новости
Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных.
Ряд штатов, например Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.