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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/byulleteni-1583297055.html
WP: Почта США не смогла доставить 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов
WP: Почта США не смогла доставить 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов
Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей к дню президентских выборов во вторник, 4 ноября, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:59
2020-11-06T04:16
аризона
пенсильвания
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей к дню президентских выборов во вторник, 4 ноября, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные ведомства.Как сообщает издание, почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в предоставленных в суд документах.Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных.Представитель почтовой службы Дэвид Партенхаймер заявил, что большая часть из 150 тысяч "опоздавших" бюллетеней относится к штатам, которые принимают их даже после дня выборов. Однако в штатах Аризона и Джорджия из-за опоздания было аннулировано более чем по 850 почтовых волеизъявлений.Ряд штатов, например Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
аризона
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аризона, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

WP: Почта США не смогла доставить 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов

03:59 06.11.2020 (обновлено: 04:16 06.11.2020)
 
© AP Photo / Paula BronsteinВыемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Paula Bronstein
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей к дню президентских выборов во вторник, 4 ноября, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные ведомства.
Как сообщает издание, почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в предоставленных в суд документах.
© REUTERS / Jeenah MoonАкция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
1 из 3
Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Hannah McKayВодитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
Водитель автомобиля держит табличку с надписью Считайте голоса! у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
2 из 3
Водитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
© REUTERS / Hannah McKay
© РИА Новости / Юки Ивамура04.11.2020 Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США. Юки Ивамура / РИА Новости
Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США
3 из 3
04.11.2020 Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США. Юки Ивамура / РИА Новости
© РИА Новости / Юки Ивамура
1 из 3
Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
© REUTERS / Jeenah Moon
2 из 3
Водитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
© REUTERS / Hannah McKay
3 из 3
04.11.2020 Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США. Юки Ивамура / РИА Новости
© РИА Новости / Юки Ивамура
Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных.
Представитель почтовой службы Дэвид Партенхаймер заявил, что большая часть из 150 тысяч "опоздавших" бюллетеней относится к штатам, которые принимают их даже после дня выборов. Однако в штатах Аризона и Джорджия из-за опоздания было аннулировано более чем по 850 почтовых волеизъявлений.
Ряд штатов, например Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
 
Выборы президента США — 2020АризонаПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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