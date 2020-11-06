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WP: Почта США не смогла доставить 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов

WP: Почта США не смогла доставить 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов

Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей к дню президентских выборов во вторник, 4 ноября, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:59

2020-11-06T03:59

2020-11-06T04:16

аризона

пенсильвания

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей к дню президентских выборов во вторник, 4 ноября, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные ведомства.Как сообщает издание, почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в предоставленных в суд документах.Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных.Представитель почтовой службы Дэвид Партенхаймер заявил, что большая часть из 150 тысяч "опоздавших" бюллетеней относится к штатам, которые принимают их даже после дня выборов. Однако в штатах Аризона и Джорджия из-за опоздания было аннулировано более чем по 850 почтовых волеизъявлений.Ряд штатов, например Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

аризона

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аризона, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире